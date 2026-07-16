El Govern dice tener escasa información sobre la detención de las dos activistas
El conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha manifestado el respeto por la actuación de la Guardia Civil
El vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda, Economía e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo balear dispone de "escasa información" sobre la detención de las dos activistas por realizar pintadas, al tratarse de una actuación de la Guardia Civil.
Al ser preguntado por este tema, el vicepresidente ha mostrado su respeto a la actuación del Instituto Armado, si bien ha reiterado que no dispone de información sobre lo sucedido.
Costa ha mostrado "máximo respeto" del Govern ante el derecho de manifestación, si bien ha hecho hincapié en la necesidad de que las protestas se desarrollen siempre de manera pacífica.
Finalmente, ha añadido que cualquier información adicional sobre este tipo de actuaciones corresponde facilitarla a la Delegación del Gobierno en Baleares.
- Descontento entre alumnos y familias por “incidencias” en el acto de graduación de la UIB en Son Moix
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- El Govern sanciona con 45.000 euros al propietario de un piso de Palma que alquilaba la sala de estar como dormitorio
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
- Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”
- El Ib-Salut admite una negligencia en el Hospital de Inca por la muerte de una paciente
- Casi 1.400 estudiantes de la UIB se gradúan en Son Moix entre interrupciones durante el discurso del rector