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El Govern dice tener escasa información sobre la detención de las dos activistas

El conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha manifestado el respeto por la actuación de la Guardia Civil

Las dos activistas acusadas de causar daños en cinco inmobiliarias de Mallorca pasan a disposición judicial

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Ana B. Muñoz

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EP

PALMA

El vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda, Economía e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo balear dispone de "escasa información" sobre la detención de las dos activistas por realizar pintadas, al tratarse de una actuación de la Guardia Civil.

Al ser preguntado por este tema, el vicepresidente ha mostrado su respeto a la actuación del Instituto Armado, si bien ha reiterado que no dispone de información sobre lo sucedido.

Costa ha mostrado "máximo respeto" del Govern ante el derecho de manifestación, si bien ha hecho hincapié en la necesidad de que las protestas se desarrollen siempre de manera pacífica.

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Finalmente, ha añadido que cualquier información adicional sobre este tipo de actuaciones corresponde facilitarla a la Delegación del Gobierno en Baleares.

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