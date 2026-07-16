Eclipse
El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca
Desde las 15 hasta las 21 horas estarán cerrados los accesos a la Serra, aunque podrían adelantarse según la monitorización de la actividad 24 horas antes
El Govern balear ha tomado una decisión restrictiva para evitar que el colapso el día del eclipse en Mallorca: cerrar la Ma-10 de la Serra de Tramuntana. Los 51'5 kilómetros que recorren la carretera desde Andratx hasta Pollença permanecerán cortados desde las 15 horas hasta las 21 horas el 12 de agosto, como mínimo, en un día de "máxima presión turística".
El cierre de la Serra de Tramuntana podría adelantarse
Con este cierre habrá diferentes matices porque, desde el día anterior, se monitorizará la actividad que sufrirán los municipios de la Serra y, si se detecta una gran afluencia de personas, podría cerrarse antes el acceso a uno de los mejores lugares de Mallorca para ver el eclipse.
Los puntos y medidas de restricción en Mallorca se llevarán a cabo en: Sant Elm, Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, Fornalutx, Escorca, Caimari, Pollença, Maioris, Cap Blanc, Randa, Puig de Sant Salvador, Betlem, Ermita de Bonany, far de ses Salines y acceso a es Trenc y ses Covetes.
Esta decisión no cumple con el deseo del máximo representante de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, que pidió al Govern que cortaran el acceso 24 horas antes para evitar el colapso de las carreteras y garantizar la seguridad de los residentes y visitantes.
El acceso cortado durante seis horas
Solo permanecerán cerradas, de una forma segura seis horas, aunque la decisión del ejecutivo de Prohens es móvil porque depende del volumen de personas que acudan durante el día. Lo que está garantizado es que de 15 horas a 21 horas estará cerrado.
La mejor hora para ver el eclipse desde el norte y el centro de Mallorca será a las 20:32 horas y en el sur, 20:33 horas.
Nueve Zonas de Observación Oficiales en Mallorca
Hace exactamente un mes, Prohens anunció en el Parlament que preparaba restricciones en un día de "máxima presión turística", que coincide con uno de mayor afluencia en Mallorca en el que se espera que atraiga a miles de personas a distintos puntos de la isla para observar el fenómeno astronómico.
Se habilitarán nueve ZOO (Zonas Oficiales de Observación) con un aforo restringido para las personas que no lo pueden ver desde sus casas.
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