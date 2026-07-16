La Formación Profesional abre el periodo de matrícula: estas son las fechas para formalizar la plaza

Los estudiantes admitidos en la primera fase del proceso de acceso a los grados D y E de Formación Profesional (FP) para el curso 2026-2027 podrán formalizar su matrícula desde este jueves 17 de julio y hasta el lunes 21 de julio, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades.

Los centros educativos publicarán este jueves las listas definitivas de personas admitidas con reserva de plaza, así como las listas de espera de los ciclos formativos que imparten.

Los alumnos que figuren en las listas definitivas de admitidos deberán acudir al centro educativo correspondiente para completar la matrícula los días 17, 20 y 21 de julio. La Conselleria recuerda que quienes hayan obtenido una plaza o una reserva deberán respetar estos plazos para no perder el derecho a cursar los estudios asignados.

Qué ocurre si no se formaliza la matrícula

Los estudiantes que no formalicen la matrícula dentro del periodo establecido se entenderá que renuncian a la plaza adjudicada. Además, perderán también la reserva o adjudicación obtenida en las opciones de menor preferencia que hubieran incluido en su solicitud.

Una vez concluido el plazo de matrícula, los centros que todavía dispongan de vacantes las ofrecerán a los aspirantes que figuren en las listas de espera, siguiendo estrictamente el orden establecido hasta completar todas las plazas disponibles.

Segunda fase de admisión

La segunda fase del proceso se desarrollará entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre. Antes, a partir del 29 de julio, la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa y la Dirección General de Planificación y Gestión Educativas publicarán la relación de vacantes disponibles.

En esta nueva convocatoria podrán participar todas las personas que reúnan los requisitos de acceso, aunque únicamente podrán solicitar plaza en aquellos ciclos donde queden vacantes y no exista lista de espera.

FP virtual y certificados profesionales

Por otra parte, el plazo de presentación de solicitudes para los ciclos de Formación Profesional en modalidad virtual permanecerá abierto del 28 de agosto al 10 de septiembre.

En el caso de los grados C, correspondientes a certificados profesionales, tanto la preinscripción como la matrícula deberán tramitarse directamente en los centros educativos donde se impartan estas enseñanzas.

La Conselleria de Educación recuerda que toda la información relativa al proceso de admisión y matrícula de Formación Profesional para el curso 2026-2027 puede consultarse a través del portal específico de FP habilitado por el departamento autonómico.