Esposar a grafiteras veinteañeras

Desde mayo no lográbamos conciliar el sueño, pero esta noche dormiremos más tranquilos, tras haber conducido esposadas ante el juez a dos grafiteras veinteañeras que pintarrajearon oficinas inmobiliarias. Se trata sin duda de un vandalismo reprobable, que merece mano dura. Conviene ir preparando grilletes para los mallorquines que se atreven a negar que el turismo y la venta de la isla a pedazos hayan creado riqueza para todos. O casi todos, tampoco llevamos la contabilidad. Seguro que se felicita del esposamiento el magnate inmobiliario condenado a quince años de cárcel por la Audiencia de Palma estando en libertad y que después se fugó, gracias a que no fue esposado porque estábamos centrados en los atentados de Santa Maria.

Quede claro por tanto que el encadenamiento debe reservarse a veinteañeras revoltosas, porque siguen exentos:

Nunca fueron esposados los mayores corruptos del PP o de UM, que le costaron millones de euros a Mallorca.

Nunca han sido esposados los cada vez más numerosos autores de estafas inmobiliarias.

Nunca ha sido esposado un suecoalemán por robar caminos a los mallorquines, tras cerrarlos con un candado.

Nunca ha sido esposado un autor de obras sin licencia, que dañan irremediablemente a Mallorca.

Nunca ha sido esposado el empresario que roba territorio mallorquín para explotar una terraza por la que no paga, y dejando además el mobiliario en la calle.

Nunca ha sido esposado el empresario inmobiliario contaminante que cobra por múltiples alquileres turísticos ilegales.

Nunca ha sido esposado el patrón de un yate por dañar irremediablemente el mar balear con sus vertidos.

Nunca han sido esposados los curas condenados por pederastia.

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Ayer mismo, Joan Miquel Oliver escribía en este periódico un grafiti, «El turismo es una plaga», un enunciado que suscribo pese a que me parece demasiado condescendiente. Esta afirmación será pronto prohibida, o mejor, recompensada con unas esposas. Felices sueños.