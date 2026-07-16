Educación insiste en su propuesta de prolongar la jubilación de docentes para frenar la falta de profesores en las islas

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto sobre la mesa una propuesta para intentar paliar uno de los problemas más importantes del sistema educativo balear de estos momentos: la falta de profesorado, especialmente en las plazas de difícil y muy difícil cobertura. En rueda de prensa tras la Mesa Sectorial de Educación celebrada este jueves, el conseller Antoni Vera ha insistido en la necesidad de facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de los docentes más veteranos. La medida, que plantea aplicar de oficio la permanencia en el servicio en Menorca, Ibiza y Formentera para puestos de difícil cobertura, busca equilibrar la confluencia de la experiencia sénior con el necesario relevo de los jóvenes, un reto que el Govern quiere encajar antes de iniciar la negociación del nuevo Acuerdo Marco de cara a otoño.

La propuesta de modificación de la instrucción sobre la permanencia en servicio activo del personal docente no universitario pretende dar una respuesta directa a las dificultades de insularidad. En Menorca y las Pitiusas, la administración propone que esta prolongación se asuma de oficio en las plazas de difícil cobertura. En el caso de Mallorca, la medida queda más acotada: solo la podrán solicitar voluntariamente los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura o aquellos que formen parte del equipo directivo de un centro. En todos los casos, la continuidad estará condicionada a un informe favorable de la Comisión de Personal y al correspondiente dictamen de aptitud médica.

Vera ha admitido que la Administración debe aportar soluciones reales donde faltan profesionales, aunque actualmente el volumen de solicitudes es muy bajo. "No tenemos ni quince solicitudes en toda Baleares, pero queremos poner orden para que haya criterios claros", ha precisado. El conseller ha explicado que, especialmente en Mallorca, es necesario buscar un equilibrio para "confluir ambas cosas: dar paso a los jóvenes que llegan cada año y, a la vez, paliar la dificultad de cubrir plazas".

'Año sabático'

Para compensar el desgaste de la carrera docente y fomentar la estabilidad, la Mesa Sectorial ha aprobado oficialmente el nuevo permiso parcialmente retribuido para el desarrollo profesional. Esta medida, popularmente conocida como 'año sabático', permitirá a los docentes con una antigüedad igual o superior a diez años acogerse a un programa de cinco cursos en el que percibirán el 80% de sus retribuciones. Durante los primeros cuatro años seguirán trabajando con normalidad en las aulas, mientras que en el quinto año quedarán exentos de prestar servicio, manteniendo el cobro de la ayuda y con la cobertura de la seguridad social garantizada por el Govern.

Para evitar un impacto excesivo en las plantillas, se ha fijado un límite máximo de 50 permisos por cada curso escolar. De esta cantidad, un 33% se reservará de manera prioritaria para aquellos docentes que ejerzan especialidades consideradas de difícil cobertura, sumando así otro incentivo para atraer y retener profesionales en las plazas más complejas de la comunidad.

Acuerdo Marco en noviembre

Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia de concertación social. El conseller ha presentado a las fuerzas sindicales un calendario de trabajo para negociar un nuevo Acuerdo Marco que regirá las condiciones de la enseñanza pública a cuatro años vista. La intención de Educación es iniciar las reuniones por bloques temáticos en septiembre, desarrollarlas durante octubre y alcanzar un documento definitivo de síntesis en noviembre para elevarlo al Consell de Govern.

"Nuestra voluntad es firmar otro acuerdo marco que tenga más mejoras para la enseñanza pública, y no solo mejoras laborales, también mejores condiciones de entorno educativo y comunidad educativa", ha manifestado Vera. El conseller ha aprovechado el momento para hacer campaña al recordar que el Govern ya ha invertido 160 millones de euros en el anterior acuerdo de 2023, cuyas medidas "están prácticamente cumplidas en su totalidad tras haber reducido las horas lectivas en Secundaria a 18 horas, creado unas 400 plazas de profesorado y duplicado el complemento de tutoría", ha manifestado. De cara a la nueva negociación, Vera ha insistido en que su prioridad es "dignificar la función tutorial", argumentando que el tutor es una pieza "fundamental para luchar contra el abandono escolar".

Orden de comedores en el primer ciclo

Según ha explicado el conseller, la reunión ordinaria también ha servido para que la Conselleria de Salud informe a los sindicatos sobre el nuevo protocolo conjunto de actuación ante casos de anafilaxia en los centros públicos, "diseñado para asegurar una reacción rápida, segura y homogénea ante episodios de alergia grave", ha recordado.

Por último, el conseller ha salido al paso de las críticas de patronales y sindicatos de la etapa de Educación Infantil (0-3 años). Vera ha pedido separar el debate sobre la dignificación de los salarios de las trabajadoras del primer ciclo de la tramitación de la orden de comedores. El conseller ha garantizado que "el Govern pondrá los recursos necesarios para mejorar sus retribuciones", pero ha recordado que la regulación de los comedores es una orden técnica independiente que aún debe trabajarse en mesa sectorial, concluyendo de forma gráfica que "no hemos de mezclar ous amb caragols".

CCOO exige una propuesta "ya"

Sin embargo, este jueves también tenía lugar la mesa de Educación 0-3 y Pepa Ramis, de CCOO, ha señalado que la visión de los agentes sociales de este ciclo dista mucho de la calma que intenta transmitir la Administración. En este sentido, ha recordado ante los medios la "precariedad laboral" del colectivo —con salarios de apenas 1.225 euros al mes— y la "explosión de niños" que ha traído una gratuidad que califica de "mal planificada".

Ramis ha rechazado de forma tajante que se tenga que "obligar a las familias a elegir entre gratuidad y calidad educativa", y ha criticado que la Conselleria aún no haya presentado la propuesta de revisión de mínimos a la que se comprometieron el propio conseller y la presidenta Marga Prohens para este mes de julio. "Las educadoras no se han ido de vacaciones", ha advertido la portavoz de CCOO ante el inminente inicio del curso en septiembre, asegurando que "si no hay una propuesta firme sobre la mesa antes de empezar, las movilizaciones y las reivindicaciones se volverán a reactivar de inmediato" en un escenario que prevén "muy caliente" para la vuelta a las aulas.