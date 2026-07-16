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Eclipse en Mallorca | La información oficial del Govern: carreteras cortadas, medidas de seguridad y zonas oficiales de observación

El Ejecutivo autonómico ha presentado su plan de seguridad y protección para el eclipse total de sol que se producirá el 12 de agosto

Estos son los días de la comprobación definitiva sobre el terreno para ver el eclipse en Mallorca: los tres pasos a seguir

Ensayo del eclipse en Playa de Palma.

Ensayo del eclipse en Playa de Palma. / Manu Mielniezuk

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Duna Márquez

Palma

El Govern de las Illes Balears ha presentado este jueves las medidas de seguridad pública y protección previstas con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Estas actuaciones incluyen el blindaje de la Serra de Tramuntana y de los espacios naturales más sensibles, así como la puesta en marcha de 26 zonas de observación oficial (ZOO) distribuidas en todas las islas.

Esta es la información oficial del Govern.

Carreteras: restricciones y cierres

Estas son las carreteras de Baleares en las que se han previsto restricciones de circulación y cortes.

Eclipse en Mallorca: restricciones y cierres de carreteras

Medidas de seguridad y zonas de observación oficiales (ZOOs)

Consulta aquí el documento elaborado por el Govern sobre las medidas de seguridad y zonas de observación oficiales del eclipse.

Descripción del contenido sobre el eclipse en Mallorca, incluyendo medidas de seguridad y zonas de observación oficiales.

Zonas de observación oficial (ZOOs) de Baleares

Estas son todas las ZOOs de Mallorca:

Noticias relacionadas y más

Mapa de las zonas de observación oficiales para el eclipse en Mallorca.

Consulta aquí el documento oficial con las zonas de observación oficial (ZOOs) en todas las islas.

Descripción del contenido: Eclipse en Mallorca: zonas de observación oficial (ZOOs) de Baleares.

Eclipse en Mallorca: zonas oficiales de observación (ZOOs) en Baleares by Administrador Diariodemallorca.es

Eclipse total de sol: así podrás observarlo de forma segura con Diario de Mallorca y Multiópticas, aquí.

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