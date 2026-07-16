Eclipse en Mallorca | La información oficial del Govern: carreteras cortadas, medidas de seguridad y zonas oficiales de observación
El Ejecutivo autonómico ha presentado su plan de seguridad y protección para el eclipse total de sol que se producirá el 12 de agosto
Estos son los días de la comprobación definitiva sobre el terreno para ver el eclipse en Mallorca: los tres pasos a seguir
El Govern de las Illes Balears ha presentado este jueves las medidas de seguridad pública y protección previstas con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.
Estas actuaciones incluyen el blindaje de la Serra de Tramuntana y de los espacios naturales más sensibles, así como la puesta en marcha de 26 zonas de observación oficial (ZOO) distribuidas en todas las islas.
Esta es la información oficial del Govern.
Carreteras: restricciones y cierres
Estas son las carreteras de Baleares en las que se han previsto restricciones de circulación y cortes.
Medidas de seguridad y zonas de observación oficiales (ZOOs)
Consulta aquí el documento elaborado por el Govern sobre las medidas de seguridad y zonas de observación oficiales del eclipse.
Zonas de observación oficial (ZOOs) de Baleares
Estas son todas las ZOOs de Mallorca:
Consulta aquí el documento oficial con las zonas de observación oficial (ZOOs) en todas las islas.
Eclipse total de sol: así podrás observarlo de forma segura con Diario de Mallorca y Multiópticas, aquí.
- Descontento entre alumnos y familias por “incidencias” en el acto de graduación de la UIB en Son Moix
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- El Govern sanciona con 45.000 euros al propietario de un piso de Palma que alquilaba la sala de estar como dormitorio
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
- Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”
- El Ib-Salut admite una negligencia en el Hospital de Inca por la muerte de una paciente
- Casi 1.400 estudiantes de la UIB se gradúan en Son Moix entre interrupciones durante el discurso del rector