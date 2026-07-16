Condenado a cinco años y medio de cárcel por intentar asesinar a su expareja a golpes con una barra en la cabeza en Palma

La Audiencia Provincial condenó ayer a un hombre a cinco años y medio de prisión por intentar asesinar a su expareja a golpes con una barra metálica en la cabeza en plena calle en Palma en mayo de 2025.

El acusado, de 41 años y que lleva más de un año encarcelado de forma preventiva, reconoció ayer los hechos ante el tribunal de la Sección Segunda y se conformó tanto con la pena de cárcel como con la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por un periodo de quince años y medio.

La mujer, que en aquellas fechas tenía 36 años, sufrió graves lesiones craneales y faciales, así como la pérdida de varios dientes, tras ser atacada de madrugada de manera sorpresiva por la espalda, por lo que no tuvo posibilidad de defenderse. El procesado deberá indemnizarla con más de 43.800 euros por las severas heridas causadas y por las secuelas que le han quedado.

En un principio, el hombre se enfrentaba a una petición de pena de la fiscalía de quince años de cárcel por tentativa de asesinato y, subsidiariamente, nueve años de prisión por tentativa de homicidio. Ayer por la mañana, la representante del ministerio público rebajó considerablemente su solicitud al apreciar la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño porque el encausado ha consignado 6.500 euros, ayudado por familiares y allegados, ya que no tiene capacidad económica al estar preso desde el 3 de mayo de 2025.

La fiscal interesó una condena de cinco años y medio de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, a lo que se adhirió la acusación particular y también la defensa, por lo que al alcanzar un pacto entre las partes no fue necesario celebrar el juicio.

El atacante reconoció su participación en los hechos y admitió los cargos. Acto seguido, la Sala dictó sentencia oralmente y le impuso la pena de prisión y la prohibición de acercarse y comunicarse con la perjudicada durante quince años y medio. En concepto de responsabilidad civil, tendrá que resarcir a su expareja con más de 43.800 euros.

Las partes informaron de que no iban a recurrir el fallo, por lo que el tribunal declaró la firmeza de la sentencia. La Audiencia de Palma comunicó al agresor machista que seguirá encarcelado, en este caso no como preso preventivo, sino para cumplir la reciente condena.

Los hechos se remontan al pasado 2 de mayo de 2025, sobre las seis y media de la mañana, cuando el procesado, animado por el propósito de acabar con la vida de su expareja, arremetió contra ella asestándole de manera brutal y reiterada golpes en la cabeza con una barra metálica en plena calle en Palma.

Ataque a oscuras

El hombre, que carece de antecedentes penales, se aprovechó de la oscuridad de la madrugada y de que la víctima se encontraba sola en la vía pública para atacarla por sorpresa y por la espalda, impidiendo de este modo que ella se pudiera defender.

A consecuencia de estos hechos, la perjudicada sufrió un traumatismo craneoencefálico con herida inciso contusa en cuero cabelludo, un traumatismo facial con afectación del paladar duro con fractura del hueso maxilar, fracturas dentales, pérdida de varias piezas y contusiones en mano y codo.

La víctima para sanar de estas lesiones requirió de tratamiento médico, endodoncias, terapia con psicólogo, tratamiento quirúrgico consistente en sutura de heridas de la frente y del cuero cabelludo, extracción de varios dientes y de raíces dentales y colocación de implantes. Las heridas le supusieron dos días de perjuicio grave, 90 días de perjuicio moderado y otros 70 de perjuicio básico. Le han quedado secuelas valoradas en doce puntos y otros dos puntos por perjuicio estético, además de un intenso e importante daño moral, según la versión de la fiscalía.