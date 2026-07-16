Baleares estrena en el Parc Bit su primer supercomputador para impulsar la investigación científica y tecnológica: "Queremos que las islas sean un referente en innovación"

Baleares ya cuenta con su primer supercomputador. La Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Govern balear han presentado este jueves en el Parc Bit el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de les Illes Balears (BSAI), una infraestructura que aspira a impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la comunidad.

El proyecto ha supuesto una inversión de 2,36 millones de euros y convierte a Baleares en una de las comunidades españolas con mayor capacidad de supercomputación. El superordenador recibirá el nombre de Talaia, nombre elegido por alumnos de sexto de Primaria del CEIP Tramuntana tras ganar el concurso escolar organizado por la UIB para bautizar el primer supercomputador de las islas.

La nueva infraestructura se ha desplegado en distintas fases. Una parte del equipamiento comenzó a instalarse en 2025 y la puesta en marcha se completó durante el primer semestre de 2026. Según sus responsables, Talaia ofrece una capacidad de cálculo equivalente a entre 1.300 y 1.700 ordenadores portátiles funcionando al mismo tiempo, lo que permitirá resolver problemas científicos de gran complejidad mediante millones de operaciones en paralelo.

El supercomputador dará servicio tanto a la comunidad investigadora como al tejido empresarial. Sus aplicaciones abarcan ámbitos como la astrofísica, la genómica, la dinámica molecular, la biomedicina, las finanzas o el análisis avanzado de imágenes y datos, además del desarrollo de metodologías de inteligencia artificial.

Colaboración entre el Govern y la UIB

Durante el acto de presentación, el rector de la UIB, Jaume Carot; y el vicepresidente del Govern, Antoni Costa; han firmado el convenio de colaboración para la consolidación del Centro de Supercomputación. También han participado el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González; el director del BSAI, Alberto Ortiz; y el vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar. Al terminar el evento, los asistentes visitaron las instalaciones de la nueva infraestructura.

El Govern y la UIB firman el convenio de colaboración para consolidar el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de les Illes Balears / Govern de les Illes Balears

Carot ha destacado que la entrada de Baleares en la red de supercomputación supone "un día importante" para las islas y ha subrayado que “investigadores de áreas como la astrofísica” podrán beneficiarse de estos nuevos recursos. También ha señalado que la infraestructura facilitará avances en campos “como el análisis de imágenes de resonancia magnética”.

Por su parte, Costa ha afirmado que este proyecto responde a la apuesta del Govern por la innovación y ha asegurado que permitirá “ofrecer a universidades, investigadores y empresas recursos para que Baleares se convierta en un referente en innovación". Asimismo, González ha destacado que el objetivo es acercar esta capacidad “tanto a la investigación como al sector empresarial".

Finalmente, Ortiz ha explicado que el centro cuenta “con maquinaria de última generación”, mientras que Homar ha resaltado que la infraestructura facilitará “el desarrollo de proyectos científicos y la búsqueda de soluciones innovadoras”.

Silencio del rector sobre los abucheos en la macrograduación

Por otro lado, Jaume Carot ha evitado valorar el episodio de tensión vivido durante el acto de graduación celebrado en Son Moix. Durante su intervención, una parte del público interrumpió su discurso con abucheos y aplausos irónicos, lo que le llevó a detener su mensaje para responder a las protestas y hacer un llamamiento al respeto y a la libertad de expresión. Una semana después de lo ocurrido, Carot ha optado por no reabrir la polémica.