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Baleares, a la cola de España en Bachillerato y FP Superior y líder en abandono educativo

Un informe de CCOO señala las diferencias territoriales en escolarización, abandono educativo, gasto por alumno y resultados académicos

Las islas lideran el abandono educativo

Las islas lideran el abandono educativo / Marta G. Brea / FDV

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Baleares es la región española con menor tasa de matriculación en Bachillerato (43,4 %) y en FP Superior (18 %), y lidera el abandono educativo, según e informe 'Desigualdad territorial en Educación. Gestión de las competencias educativas por las CCAA', elaborado por CCOO.

La brecha educativa entre comunidades autónomas se ha reducido en los últimos 26 años y tanto la gestión autonómica como la financiación estatal han sido determinantes, sobre todo en una mejor tasa de escolarización de 0 a 3 años y en el nivel de titulación en la ESO.

Diferencias entre comunidades

No obstante, todavía existen comunidades con mejores y peores resultados, y frente al País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias y Navarra, que se sitúan a la cabeza con menores tasas de abandono o de ratios en las aulas, otros territorios como Baleares, Murcia, Andalucía o Madrid destacan por tener más indicadores desfavorables.

El informe, basado en datos del Ministerio de Educación, del INE y de la Encuesta de Población Activa (EPA), desmonta algunos discursos que culpan a los gobiernos autonómicos de las desigualdades entre territorios.

Sin embargo, de los 22 indicadores educativos analizados en el informe, 17 han mejorado desde el año 2000, y dos -ligados a las plantillas del profesorado- no han mejorado o han empeorado: las ratios y los programas de atención a la diversidad.

También la tasa de abandono educativo y gasto por estudiante refleja diferencias importantes: País Vasco destina 12.484 euros por alumno y Madrid dedica 6.502 euros.

Una brecha territorial que se reduce

Sin embargo, la brecha territorial en escolarización de 0 a 2 años ha pasado de ser del 116 % al 21,4 % en 26 años y en las etapas postobligatorias (16 y 17 años) se ha reducido a la mitad, al igual que en las graduaciones de Bachillerato, de FP de grado medio y superior.

Para CCOO el traspaso de competencias ha permitido "una gestión más cercana que ha cohesionado el sistema" e incide en que las diferencias educativas están ligadas a desigualdades socioeconómicas históricas entre regiones, como el PIB per cápita o su tasa de paro.

"Las decisiones presupuestarias y de gasto de cada comunidad autónoma, junto con la cooperación territorial del Gobierno central, tienen un impacto mucho más real y directo sobre la equidad educativa que el propio diseño técnico del modelo de financiación autonómica", recalca el sindicato.

El papel del Estado

El estudio revela que a mayor riqueza de una autonomía mayor escolarización en centros privados o concertados, por lo que advierte del papel "compensador" que debe ejercer el Estado para reducir las desigualdades a través de programas de cooperación territorial y de impulso a la Formación Profesional.

Madrid es una de las comunidades con PIB per cápita más elevado y con el porcentaje más bajo de escolarización en centros públicos (el 47,6 %), seguida de otras comunidades también ricas como el País Vasco (el 52 % en escuela pública), Cataluña (53,6 %) y Navarra (64,4 %).

Extremadura y Andalucía, con menor renta per cápita, son las que registran las tasas más altas de escolarización pública (un 82,5 % y 77 % respectivamente).

Comunidades con mejores y peores resultados

País Vasco destaca por los mejores datos en escolarización infantil de 2 años (93,4 %) y en tasa de abandono educativo (3,6 %), mientras que Cataluña muestra la mejor posición en cuanto a la baja repetición y a la graduación en FP de grado superior (46 %).

Galicia es la comunidad con la tasa más alta de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (64,4 %) y Asturias tiene el nivel más alto en graduación de Bachillerato (67,6 %) y en la ESO (98,5 %). Navarra tiene las ratios más bajas de alumno por profesor.

Baleares está a la cola en titulación de Bachillerato y FP Superior, y lidera el abandono educativo, mientras que Murcia tiene el mayor nivel de repetición a los 15 años y las ratios en las aulas más elevadas.

Asturias cuenta con bajas tasas de escolarización de menores de 3 años (32 %) y Castilla-La Mancha registra la tasa de graduación de FP de grado medio más baja (22 %).

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Extremadura, por su parte, ha sido la que más esfuerzo ha realizado para mejorar su tasa de titulación de FP de grado medio y País Vasco y Madrid alcanzan las mejores tasas en educación superior (65,6 % y 61 %, respectivamente).

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