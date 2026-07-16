La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas

El calor extremo apenas ha dado un respiro a Mallorca desde el comienzo del verano. Después de una semana marcada por temperaturas extraordinariamente altas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la próxima semana no invita al optimismo: una nueva subida térmica podría situar los termómetros por encima de los 40 grados en el interior de la isla.

La Aemet ha emitido una nota informativa anunciando un nuevo episodio de temperaturas muy altas y persistentes que afectará a la Península y Baleares. El fenómeno comenzará a intensificarse durante el próximo fin de semana y podría alcanzar su momento más adverso entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio.

El calor comenzará a intensificarse el sábado

Según la previsión, a partir del sábado 18 de julio las temperaturas iniciarán un ascenso progresivo. La situación estará provocada por el reforzamiento de una dorsal sobre la Península y la presencia de una dana al oeste de la península ibérica.

Esta configuración atmosférica favorecerá la entrada sobre Mallorca de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión. Su combinación con la elevada insolación y el descenso del aire desde capas altas provocará un nuevo aumento de las temperaturas.

Aunque el sábado ya se notará la subida, será el domingo 19 cuando el calor pueda dar un salto importante. La Aemet considera probable que se alcancen los 40 grados en algunos puntos del interior de Mallorca.

Martes y miércoles, los días más complicados

La situación podría agravarse durante los primeros días de la próxima semana. A partir del lunes, y dentro de un escenario todavía sujeto a cambios, las temperaturas continuarían subiendo en Baleares.

El punto álgido del episodio se espera entre el martes 21 y el miércoles 22. Durante esas jornadas podrían superarse los 40 grados de forma generalizada en el interior de Mallorca, según la Aemet.

La previsión afecta especialmente a los municipios alejados de la costa, donde la influencia refrescante del mar es menor. En las zonas costeras los valores podrían ser algo más bajos, aunque la elevada humedad puede incrementar notablemente la sensación de bochorno.

Noches muy cálidas y poco descanso

El problema no estará únicamente en las temperaturas diurnas. La Aemet advierte de que las noches serán también muy cálidas, lo que dificultará que las viviendas se refresquen y que el organismo pueda recuperarse después de las horas de mayor calor.

La persistencia de temperaturas elevadas durante la noche aumenta el impacto del episodio, especialmente entre las personas mayores, los niños pequeños, quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias y quienes trabajan o realizan actividades físicas al aire libre.

La Agencia señala que existirá un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día. Se recomienda evitar esfuerzos intensos bajo el sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a las personas vulnerables.

Ante el calor, la prevención puede ser vital / Emergencias 112

Riesgo extremo de incendios

La llegada de aire cálido y seco también hará aumentar el peligro de incendios forestales, que podría alcanzar valores extremos. La vegetación se encuentra sometida a un fuerte estrés después de varias jornadas consecutivas de temperaturas muy elevadas.

A esta situación se suma la posibilidad de que se produzcan tormentas secas en zonas montañosas. Este tipo de fenómenos puede dejar aparato eléctrico y fuertes rachas de viento, pero muy poca precipitación, una combinación especialmente peligrosa en áreas forestales.

¿Cuándo podría terminar el episodio?

La evolución a partir del jueves 23 todavía presenta una amplia incertidumbre. El escenario considerado más probable contempla un descenso progresivo de las temperaturas, aunque los valores continuarían siendo elevados en numerosas zonas hasta el fin de semana.

Sin embargo, no se descarta escenarios alternativos en los que el episodio pueda prolongarse o incluso intensificarse hasta el viernes 24 de julio.

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La duración y la intensidad finales dependerán de la evolución de la dana, de la fuerza de la dorsal y de la posible entrada de masas de aire más frías desde el norte. Por ello, la previsión puede experimentar cambios durante los próximos días.