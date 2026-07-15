Más vuelos desde Palma en plena temporada alta: Air Nostrum amplía sus conexiones

Mallorca será una de las grandes protagonistas del programa especial de verano de Air Nostrum. La aerolínea reforzará durante las semanas de mayor demanda turística sus conexiones desde el aeropuerto de Palma, con nuevas rutas, más frecuencias y un incremento de plazas hacia distintos puntos de la Península y Europa.

La programación extraordinaria se desarrollará entre el 17 de julio y finales de agosto, aunque algunas de las conexiones vinculadas a la isla ya han comenzado a operar. El objetivo de la compañía es facilitar los viajes de vacaciones y ampliar las alternativas tanto para los residentes de Baleares como para los miles de visitantes que llegan al archipiélago durante la temporada alta.

Nuevos vuelos desde Mallorca

Una de las principales novedades del verano es la conexión directa entre Palma y Girona, estrenada el pasado 4 de julio y programada con hasta dos frecuencias semanales.

A esta ruta se sumará el enlace entre Palma y Logroño, que comenzará a operar el 21 de julio, también con dos vuelos por semana. La nueva conexión permitirá viajar directamente entre Mallorca y La Rioja sin necesidad de realizar escalas en otros aeropuertos.

Estas rutas amplían las opciones de desplazamiento para los residentes y refuerzan la llegada de viajeros procedentes de mercados nacionales con una elevada demanda durante los meses estivales.

Hasta cinco vuelos semanales entre Palma y Vigo

Air Nostrum también incrementará la actividad de algunas de sus conexiones más importantes desde Son Sant Joan.

La ruta entre Palma y Vigo contará con cinco frecuencias semanales a partir del 18 de julio, convirtiéndose en uno de los enlaces con mayor actividad dentro del programa especial de verano.

Por su parte, la conexión entre Palma y Valladolid dispondrá de cuatro frecuencias semanales desde el 17 de julio. Este refuerzo facilitará los desplazamientos entre Mallorca y Castilla y León durante las semanas centrales de las vacaciones.

La programación incluye, además, un aumento de capacidad en la ruta Palma-Valencia, una conexión especialmente utilizada por residentes, turistas y viajeros que se desplazan entre ambos territorios por motivos familiares o profesionales.

Más conexiones directas con Cataluña

Mallorca reforzará igualmente sus enlaces con Cataluña. Durante este verano, la isla dispondrá de vuelos directos con Reus, Lleida, Andorra-La Seu y Girona.

La incorporación de Girona se suma así a una red que permite llegar a diferentes zonas del territorio catalán sin pasar por los aeropuertos de Barcelona o Madrid.

Este tipo de rutas resulta especialmente relevante para los residentes de Baleares, al reducir tiempos de viaje y ofrecer alternativas durante un periodo en el que los principales aeropuertos peninsulares registran una elevada ocupación.

Vuelos diarios entre Palma y Niza

El refuerzo de la conectividad balear no se limitará al mercado nacional. El aeropuerto de Niza incrementará sus enlaces con las islas mediante vuelos diarios a Palma de Mallorca durante el periodo de mayor actividad turística.

La ruta permitirá consolidar la llegada de visitantes franceses a Mallorca y ampliar las posibilidades de viaje hacia la Costa Azul para los residentes del archipiélago.

Francia es uno de los mercados internacionales incluidos en el crecimiento de la programación de Air Nostrum, que también reforzará su presencia en Ibiza.

Ibiza gana vuelos internacionales

La conexión entre Ibiza y Niza pasará a operarse diariamente desde el 17 de julio y contará con una segunda frecuencia los sábados.

La isla recuperará también la ruta con Ginebra a partir del 18 de julio, con un vuelo semanal cada sábado. En el ámbito nacional, volverá a operar el enlace directo entre Ibiza y Lleida, que comenzará el 24 de julio con dos frecuencias semanales.

Además, la aerolínea aumentará el número de plazas disponibles en las rutas Alicante-Ibiza e Ibiza-Valencia, dos conexiones con una fuerte demanda durante el verano.

Menorca recupera la conexión con Lleida

Menorca también se beneficiará del programa especial. La isla recuperará los vuelos directos con Lleida desde el 24 de julio, reforzando la conectividad entre Baleares y Cataluña.

Air Nostrum incrementará igualmente la capacidad de la ruta entre Mahón y Valencia, otro de los enlaces habituales para los residentes menorquines durante la temporada alta.

Más plazas en los vuelos entre Mallorca y Melilla

La programación contempla también un refuerzo de la ruta Melilla-Mallorca, que aumentará su capacidad para responder a la demanda vacacional.

Melilla será otro de los puntos estratégicos de la compañía este verano, con nuevas conexiones hacia Valencia, Oviedo, Santiago de Compostela y Tenerife Norte, además de incrementos de plazas en varias rutas ya consolidadas.

Baleares concentra una parte clave del operativo

En total, el programa especial de Air Nostrum incluye más de una veintena de rutas con nuevas conexiones, aumentos de frecuencias y refuerzos de capacidad en Baleares, Canarias, Melilla, la Península y varios destinos internacionales.

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La ampliación de vuelos llega en uno de los momentos de mayor actividad del año para los aeropuertos de las islas. Con este operativo, la compañía busca mejorar la movilidad durante la temporada alta y ofrecer más opciones directas a quienes viajen desde o hacia Mallorca, Menorca e Ibiza entre julio y finales de agosto.