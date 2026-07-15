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La Residencia de la UIB abre el plazo de solicitud para el curso 2026-27: servicios, tarifas, criterios de acceso y ayudas

El campus ofrece numerosos servicios, entre los que se encuentran una lavandería, una cocina, una farmacia y salas de estudio

También se han publicado nuevas becas de alojamiento para mujeres y residentes de Menorca, Ibiza, Formentera y algunos municipios de Mallorca

Imagen de la Residencia de la UIB

Imagen de la Residencia de la UIB / UIB

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Enrique Casanova

Palma

Se abre el plazo para solicitar plaza en la Residencia de Estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para el próximo curso académico. Ya está disponible el formulario de reserva, que permite tramitar la solicitud para el curso completo, con entrada prevista el 6 de septiembre de 2026 y salida el 17 de junio de 2027.

Las opciones de alojamiento pueden incluir media pensión, con almuerzo o cena, o pensión completa. Todas las modalidades incluyen, además de merienda, servicio de limpieza semanal, calefacción, colección wifi y abono gratuito para acceder a las instalaciones deportivas de CampusEsport, así como los servicios de electricidad, agua y seguridad.

Servicios y tarifas

La Residencia de la UIB también ofrece numerosas zonas comunes para todos los residentes, como tres salas de estudio, una lavandería de autoservicio, un comedor, dos salas con televisión digital, terrazas, una oficina con microondas, freidoras de aire y horno, y máquinas expendedoras de bebidas y comida.

Del mismo modo, el campus dispone de farmacia, asistencia médica, bibliotecas, cajeros automáticos y servicios de reprografía. La UIB recuerda que la Residencia se encuentra a 15 minutos de Palma para ir en autobús o en metro, asegurando una buena conectividad entre la ciudad y el campus.

Por otro lado, la información detallada sobre las tarifas del nuevo curso académico se puede consultar en la web de la Residencia UIB, donde también está disponible el formulario de solicitud de plaza. El coste mensual es de 666,06 euros para la opción de habitación individual de 7 días con merienda.

Orden de prioridad en la asignación de plazas

El proceso de asignación de plazas seguirá un orden de prioridad. En primer lugar, se dará preferencia a la renovación de plaza de los residentes del curso anterior. A partir de ahí, se reservará el 5% de las plazas vacantes a personas con un grado de discapacidad del 33% o superior, así como estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes que hayan requerido recursos para garantizar de una normalización educativa plena (se exigirá certificado a todos ellos).

En tercer lugar, se valorará la solicitud de los nuevos estudiantes procedentes de Mallorca, Ibiza y Formentera (se exigirá el certificado de empadronamiento). Finalmente, si queda alguna vacante, se mirarán otras solicitudes.

Nuevas ayudas de alojamiento

Por otra parte, la Conselleria de Educación y Universidades del Govern de les Illes Balears ha publicado en el BOIB la nueva convocatoria de ayudas para el alumnado que se alojará en la Residencia UIB durante el curso académico 2026-27. La convocatoria ofrece nueve becas: una para fomentar la incorporación de mujeres en los estudios de la Escuela Politécnica Superior; y el resto para alumnos de primer curso de grado en las enseñanzas oficiales de la UIB.

De esas 8, una va dirigida a los alumnos residentes en Menorca, otra para residentes en Ibiza, otra para residentes en Formentera y otra para residentes en algunos de los municipios de Palma (Pollença, Alcudia, Muro, Santa Margalida, Artá, Capdepera, Son Servera, San Lorenzo, Manacor, Felanitx, Santanyí y Ses Salines). Las 4 becas restantes son para todos los alumnos que residen en alguno de estos espacios.

Noticias relacionadas y más

Estas ayudas cubren el servicio de alojamiento y merienda en la Residencia UIB durante prácticamente todo el curso. Toda la información detallada se puede consultar en la web de la Dirección General de Universidades, Búsqueda y Enseñanzas Artísticas Superiores del Govern de las Illes Balears.

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