El aeropuerto de Palma suma una nueva propuesta comercial dirigida a los millones de viajeros que pasan cada año por sus instalaciones. Mars Wrigley International Travel Retail y Avolta han inaugurado la primera tienda M&M’S Experience de Europa, un establecimiento que combina la venta de productos con juegos digitales y experiencias personalizadas.

La nueva tienda, situada en el aeropuerto de Son Santjoan, dispone de más de 40 metros cuadrados. Según ha informado la compañía, se trata además del mayor espacio M&M’S de este tipo dentro del canal de travel retail —el comercio destinado a viajeros— a escala mundial.

La apertura de Palma es la segunda que Mars Wrigley International Travel Retail y Avolta impulsan conjuntamente. La primera tienda de estas características comenzó a funcionar en São Paulo a principios de 2026.

La primera tienda M&M’S Experience de Europa abre en el aeropuerto de Palma / M&M’S

Juegos y vídeos personalizados en la tienda de M&M’S

El establecimiento no se limita a la venta de los conocidos chocolates de colores. La nueva M&M’S Experience incorpora diferentes propuestas de interacción y entretenimiento pensadas para atraer a los pasajeros y convertir la compra en una experiencia.

Una de las principales novedades es PlayHub, un juego digital interactivo relacionado con el universo de M&M’S. La tienda también dispone de You&Who, una herramienta que permite a los viajeros grabar mensajes de vídeo personalizados y enviarlos por correo electrónico a amigos o familiares.

De esta forma, la marca busca que los pasajeros puedan entretenerse y crear un recuerdo de su paso por el aeropuerto antes de tomar su vuelo.

Productos exclusivos inspirados en España

La nueva tienda del aeropuerto de Palma también comercializa latas exclusivas inspiradas en España, dirigidas especialmente a los turistas que buscan llevarse un recuerdo del viaje o comprar un regalo.

La apertura pretende adaptar la oferta de la marca al destino y reforzar la vinculación del establecimiento con Mallorca, uno de los principales aeropuertos turísticos de España.

«La M&M’S Experience del aeropuerto de Palma combina comercio experiencial, interacción digital y apuesta por el mercado local de Mallorca para crear momentos memorables que van más allá de la compra tradicional», ha explicado An De Volder, directora de mercado de Mars Wrigley International Travel Retail.

La compañía considera que este tipo de espacios permiten introducir nuevas fórmulas de compra dentro de los aeropuertos, incorporando elementos digitales, actividades y productos vinculados al destino.

El mayor espacio M&M’S de este tipo en un aeropuerto

Con más de 40 metros cuadrados, la tienda de Palma se convierte en el mayor espacio M&M’S Experience del mundo dentro del canal aeroportuario, según la empresa.

La elección de Mallorca refuerza el peso comercial del aeropuerto de Palma, cuyas terminales cuentan con una amplia oferta de restauración, tiendas de moda, alimentación y productos destinados especialmente al público turístico.

Mars está presente en España desde 1982 y distribuye en el país marcas como M&M’S, Snickers, Pringles, Pedigree, Whiskas y Royal Canin. La compañía cuenta actualmente con más de 500 trabajadores en España y Portugal.