Los precios suben un 3,4 % en Baleares y superan la media española
Los restaurantes y el alojamiento lideraron las subidas, con un incremento del 7,6 %, mientras que los precios crecieron un 1 % respecto a mayo.
EFE
Los precios subieron en Baleares en junio un 3,4 % respecto al mismo mes del año pasado, por encima de la media española del 3,2 %, según los datos del INE.
Los productos que más subieron en junio pasado fueron los restaurantes y el alojamiento (7,6 %), las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,9 %) y la vivienda (3,5 %).
En comparación con el mes de mayo, los precios de las islas crecieron un 1 % y un 3,1 % en el acumulado del año, de enero a junio.
El IPC nacional se mantiene en el 3,2 %
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que el índice de precios de consumo (IPC) de junio en España se mantuvo en el 3,2 % interanual, pese al incremento del IVA del gas y la electricidad al 21 %.
La inflación ha estado marcada por el fin desde el 1 de junio de las bonificaciones para el IVA aplicable a la electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, y para el impuesto especial sobre la electricidad, medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio.
Los combustibles moderan la subida de los precios
Por contra, compensaron esa evolución tirando a la baja de los precios los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos recortes fiscales seguían vigentes durante el mes de junio.
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