Los precios suben un 3,4 % en Baleares y superan la media española

Los precios subieron en Baleares en junio un 3,4 % respecto al mismo mes del año pasado, por encima de la media española del 3,2 %, según los datos del INE.

Los productos que más subieron en junio pasado fueron los restaurantes y el alojamiento (7,6 %), las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,9 %) y la vivienda (3,5 %).

En comparación con el mes de mayo, los precios de las islas crecieron un 1 % y un 3,1 % en el acumulado del año, de enero a junio.

El IPC nacional se mantiene en el 3,2 %

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que el índice de precios de consumo (IPC) de junio en España se mantuvo en el 3,2 % interanual, pese al incremento del IVA del gas y la electricidad al 21 %.

La inflación ha estado marcada por el fin desde el 1 de junio de las bonificaciones para el IVA aplicable a la electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, y para el impuesto especial sobre la electricidad, medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio.

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Los combustibles moderan la subida de los precios

Por contra, compensaron esa evolución tirando a la baja de los precios los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos recortes fiscales seguían vigentes durante el mes de junio.