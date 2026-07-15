Un motorista graba una peligrosa incorporación de un coche en la autopista de Levante

Un motorista ha difundido en redes sociales un vídeo en el que se observa cómo un turismo intenta invadir su carril tras cruzar una línea continua, obligándole a rectificar ligeramente su trayectoria para evitar una posible colisión.

El incidente ocurrió en la avenida Gabriel Roca, dirección aeropuerto. Según se aprecia en la grabación, realizada con una cámara instalada en la motocicleta, el conductor circulaba a unos 90 kilómetros por hora cuando el coche trató de incorporarse a la misma vía, pese a la escasa distancia existente entre ambos vehículos y la línea continúa.

La secuencia, de apenas unos segundos, refleja una situación de riesgo que finalmente no tuvo consecuencias, ya que no se produjo ningún accidente ni hubo que lamentar daños materiales o personales.

La publicación ha generado muchas críticas en Instagram, donde varios usuarios aseguran que este tipo de situaciones son habituales y advierten de la inseguridad que, a su juicio, supone circular por toda la isla. "Lo de cada día... Es un deporte de riesgo conducir en Mallorca y no hay más accidentes porque se les esquiva", comenta uno de los usuarios.

Noticias relacionadas

La normativa de tráfico establece que los conductores que se incorporan a una vía deben asegurarse previamente de que pueden realizar la maniobra con seguridad, respetar la prioridad de los vehículos que ya circulan por ella y no atravesar una línea continua.