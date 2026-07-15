Mallorca, entre las zonas de costas más caras de España: esto cuesta alquilar una vivienda este verano

Alquilar una vivienda cerca del mar en Mallorca se ha convertido en una opción cada vez más difícil de asumir para muchas familias. Los precios en algunos de los principales municipios costeros de la isla se han disparado durante los últimos cinco años y ya se acercan a los 2.000 euros mensuales para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados.

Los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, correspondientes a junio de 2026, sitúan a Calvià como uno de los municipios costeros más caros de toda España. El precio medio del alquiler alcanza los 24,64 euros por metro cuadrado al mes, lo que equivale a unos 1.971 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados.

La cifra supone un incremento acumulado del 69% desde junio de 2021.

Llucmajor registra la mayor subida de Mallorca

Aunque Calvià presenta el alquiler más elevado de la isla entre los municipios analizados, es Llucmajor donde se registra el mayor encarecimiento durante los últimos cinco años.

El alquiler ha aumentado un 85% desde 2021, hasta situarse en los 19,52 euros por metro cuadrado. En la práctica, arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta actualmente una media de 1.562 euros al mes.

Este incremento significa que una vivienda que ahora se anuncia por 1.562 euros podía alquilarse hace cinco años por aproximadamente 844 euros mensuales. La diferencia supera los 700 euros al mes.

Palma: 1.530 euros por una vivienda de 80 metros

La escalada también afecta a Palma, donde el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados alcanza ya una media de 1.530 euros mensuales.

En la capital balear, el precio se ha incrementado un 70% en cinco años. Tomando como referencia esa evolución, el alquiler de una vivienda tipo habría pasado de rondar los 900 euros en 2021 a superar actualmente los 1.500 euros.

Los tres municipios mallorquines incluidos entre los mercados costeros más caros analizados por Fotocasa presentan, por tanto, aumentos muy superiores a la inflación acumulada y precios que rebasan ampliamente los 1.500 euros mensuales.

Calvià, entre los alquileres costeros más caros de España

Calvià ocupa la segunda posición nacional entre los municipios costeros con el alquiler más caro, solo por detrás de Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza, donde el precio alcanza los 25,56 euros por metro cuadrado.

El municipio mallorquín se sitúa además por delante de destinos como Barcelona, Sitges, Estepona, Marbella o San Sebastián.

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler se encuentra en los 14,79 euros por metro cuadrado al mes. Calvià supera esa cifra en casi diez euros, mientras que Llucmajor también se encuentra claramente por encima de la media nacional.

Un mercado tensionado por la demanda y la falta de oferta

Fotocasa atribuye esta escalada al fuerte desequilibrio existente entre una demanda cada vez más intensa y una oferta insuficiente de viviendas disponibles.

«El alquiler en la costa española atraviesa una de las mayores tensiones de su historia reciente. En solo cinco años, el precio se ha duplicado en algunos municipios como consecuencia de un fuerte desequilibrio entre una demanda cada vez más intensa y una oferta insuficiente para absorberla», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

La presión no procede únicamente de quienes buscan una vivienda para pasar las vacaciones. El interés por residir durante todo el año en zonas próximas al mar, el peso del turismo residencial y la limitada disponibilidad de inmuebles están tensionando también el mercado para la población local.

Según Matos, esta situación «no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente», que debe competir por un número reducido de alquileres.

Más municipios analizados, pero ningún descenso de precios

La oferta de municipios costeros con viviendas disponibles para alquilar ha aumentado considerablemente durante los últimos cinco años. Fotocasa ha pasado de analizar 49 localidades en junio de 2021 a 145 en junio de 2026, un incremento del 196%.

Sin embargo, esa ampliación de la oferta geográfica no se ha traducido en un abaratamiento. El informe no detecta descensos de precios en ninguna de las localidades analizadas.

En Mallorca, la evolución confirma que vivir cerca del mar se ha encarecido con especial intensidad: Calvià sube un 69%, Palma un 70% y Llucmajor un 85% desde 2021.

Hasta 1.127 euros de diferencia según el destino

Las diferencias entre las costas españolas son cada vez más pronunciadas. Mientras que alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 1.971 euros en Calvià, en Vejer de la Frontera, el municipio costero más económico del estudio, el importe se sitúa en unos 546 euros mensuales.

La distancia entre ambos mercados alcanza los 1.425 euros al mes.

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Los datos reflejan así una realidad especialmente visible en Mallorca: la proximidad al mar, la presión turística y la escasez de vivienda residencial han convertido el alquiler costero en un producto cada vez más inaccesible para una parte importante de la población.