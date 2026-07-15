Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”

“Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo. Ha sido un dolor inducido por odio, por odio de algunos médicos respecto a mí. Lo siento”. El exjefe del servicio de otorrinolaringología del hospital de Son Espases, el doctor Manuel Vidal Tomás Barberán, fue muy claro ayer al mediodía en el turno de la última palabra al ser juzgado en Palma por una presunta negligencia médica que derivó en el fallecimiento de un paciente, el exalcalde de sa Pobla, Joan Comes, de 62 años en marzo de 2021.

El especialista acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional por haber intervenido de un tumor en la rinofaringe al afectado el 24 de abril de 2020 supuestamente mediante una técnica sin aval científico, desvinculándose de la lex artis, negó los cargos ante la magistrada, defendió su actuación y cargó contra sus antiguos compañeros del hospital, otros otorrinos con los que mantiene un “claro enfrentamiento” interno.

“Al paciente claro que lo conocía. Me pareció que era lo más adecuado que lo operara yo. Yo le dije que le iba operar. Claro que hablé con él”, recalcó el antiguo jefe de Son Espases. Al ser preguntado si otro doctor que estaba en su departamento era el médico de referencia de Joan Comes y si le había comunicado que le iba a intervenir él, manifestó: “Este doctor no habla conmigo desde hace años. Los pacientes no son de un médico o de otro”.

El encausado señaló que él estuvo presente en el Comité de tumores de cabeza y cuello de Son Espases en el que se trató el caso del exalcalde pobler y se acordó tratamiento quirúrgico para intentar resecar el tumor, a diferencia del resto de testigos, que indicaron que no estuvo en dicho Comité. El doctor defendió la técnica utilizada en la operación. “La técnica la adaptamos a los casos y a los pacientes. Utilicé diverso instrumental. El microdebridador nos permite incisiones muy pequeñas. Me parecía la cirugía adecuada al paciente”, detalló, al tiempo que recordó que el afectado había pasado ya por seis operaciones, así como por sesiones de radioterapia y quimioterapia.

“Las decisiones las toma el cirujano en el quirófano. Ese tumor se escapaba por todos los lados. No era resecable. Se quitó mucho más que lo que se había descrito, quité cuatro veces más que el volumen que estaba descrito en imagen. La imagen no es lineal. No tendría que haber hecho una intervención más agresiva”, añadió el exjefe de otorrinos, que se ha jubilado hace dos meses en la sanidad pública tras una dilatada trayectoria con 750 cirugías al año.

“Mi intervención duró menos de dos horas. No podía resecar el tumor y eso lo veo yo que estoy en quirófano. El paciente no tenía posibilidades de curación. Se intentó una resecación, que no empeoraría su situación. Otras técnicas no hubieran tenido éxito. Otros instrumentos no hubieran funcionado. Es imposible quitar esa lesión entera, ni en sueños. Yo hice caso a las recomendaciones del Comité. El Comité no conoce ni el nombre de los instrumentos que se utilizan. Mi intervención no hizo que se extendiera el tumor”, insistió el acusado. “El patólogo es fundamental. Está en su despacho trabajando, a 300 metros; si hubiera tenido la necesidad de utilizarlo, lo habría hecho”, añadió.

Perito

Por su parte, la forense subrayó que hay una relación de causalidad entre la intervención y la metástasis intracraneal que tuvo el paciente, que derivó en su fallecimiento. “El tumor era muy maligno. La enfermedad no es curable pero podía estar contenida de alguna manera”, apuntó la perito.

“Lo operaron y empezó a tener metástasis. Es una relación causa efecto. El acusado utilizó una técnica quirúrgica con microdebridador no avalada por la literatura científica, haciendo caso omiso a las recomendaciones del equipo, que favoreció la extensión de la enfermedad y que derivó en consecuencias graves con resultado de muerte”, declaró la forense, quien criticó que el antiguo jefe de otorrinos no hubiera consultado al equipo multidisciplinar que llevaba al paciente.

Otro médico realizó una contrapericial en la que sostuvo que se trataba de un tumor con una supervivencia de diez años. “El fallecimiento se produjo por la evolución natural del tumor”, remarcó. Según su versión, la operación fue adecuada. “En diez años el paciente fue sometido a siete cirugías”, agregó el perito.

La fiscal solicitó dos años de prisión para el doctor encausado, así como su inhabilitación para ejercer como médico durante cinco años, por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional al considerar que cometió una infracción de la lex artis, ya que la técnica utilizada en la operación “no solo fue incorrecta, sino que resultó perjudicial para la evolución del paciente”.

El abogado defensor reclamó la libre absolución del especialista al argumentar que la muerte “era inevitable” y que esta se produjo once meses después de la intervención y, por tanto, no existe relación de causalidad. Además, subrayó que no hay autopsia del paciente.

La acusación particular, que ejercía la familia del exalcalde de sa Pobla, se ha retirado del procedimiento al llegar a un acuerdo civil con las aseguradoras.

Varios testigos, todos ellos médicos de Son Espases, coincidieron al explicar que la técnica quirúrgica utilizada no fue la correcta. “El instrumental no fue el correcto. Era resecable por competo ese tumor”, declaró uno de ellos. El juicio quedó ayer visto para sentencia.