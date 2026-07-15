Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca

El plan piloto para el traslado de los residuos generados en Ibiza hasta la planta incineradora de Son Reus, en Mallorca, registra un nuevo contratiempo, en esta ocasión relacionado con el modo de transporte elegido. Según confirma el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, el buque que debe transportar la basura, el 'Al Andalus Express', se encuentra ahora mismo "inmovilizado por motivos de seguridad" en uno de los muelles de es Botafoc, desde donde estaba previsto que zarpara esta tarde con destino al puerto de Palma.

Gascón explica que, tras una inspección al barco, han detectado que se vulneran "una serie de normas de obligado cumplimiento", por lo que han "parado" el barco por "deficiencias graves que afectan a la seguridad". Preguntado sobre la posibilidad de que el buque pueda zarpar esta tarde, Gascón no lo descarta: "Es posible que zarpe. Si acreditan todas las rectificaciones oportunas, permitiremos que salgan de nuevo a desarrollar su actividad comercial".

En cuanto a estos incumplimentos, indica que están relacionados con "convenios internacionales que tienen que ver con la seguridad marítima y la prevención de la contaminación, etcétera...". "Tenemos que hacer nuestro trabajo y queremos que la naviera, que ha colaborado en todo, pueda retomar cuanto antes su actividad".

Está previsto, dentro de este plan piloto, que el ‘Al Andalus Express’ porte en sus bodegas, como máximo, siete camiones tauliner durante cinco días a la semana, vehículos que circularán por Mallorca en horario nocturno con el fin de afectar lo mínimo al tráfico y reducir las molestias por ruidos y olores.

Noticias relacionadas

Precisamente, el Consell ha convocado esta tarde a los medios de comunicación en el vertedero de Ca na Putxa para explicar los detalles de todo el operativo de traslado.

Fuente: Diario de Ibiza