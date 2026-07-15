La Guardia Civil detiene a dos personas en Santa Maria por su participación en la campaña antiturística de Menys Turisme Més Vida
Agentes de la Guardia Civil de Pont d'Inca han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de delitos de daños y contra el patrimonio histórico, tras varias denuncias por la vandalización de cinco inmobiliarias en la localidad.
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a dos mujeres como presuntas autoras de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico por su supuesta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí el pasado 31 de mayo.
Las detenciones han sido practicadas por agentes de la Guardia Civil de Pont d'Inca y son el resultado de la investigación abierta tras las denuncias presentadas por los establecimientos.
Los hechos se producen en el contexto de la campaña impulsada por el colectivo Menys Turisme Més Vida, organizador de la manifestación antimasificación convocada para el próximo 26 de julio en Palma. En las semanas previas a la protesta, el colectivo difundió en sus redes sociales un "Manual d'acció contra la turistificació", en el que defiende la "acción directa no violenta" y propone actuaciones contra negocios vinculados al turismo, entre ellos viviendas de alquiler turístico, inmobiliarias y establecimientos a los que atribuye procesos de gentrificación.
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