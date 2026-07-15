El Govern replica a Aena tras desmarcarse de la gestión turística: "Tiene la llave de entrada a Baleares y no puede eludir su responsabilidad"

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha reclamado este martes a Aena que se implique en la estrategia de contención turística impulsada por el Govern y deje de desvincularse del debate sobre la saturación. Después de que el gestor aeroportuario defendiera su modelo de gestión y negara que los aeropuertos deban condicionar la política turística de Baleares, Bauzá ha respondido que el gestor aeroportuario "tiene la llave de entrada" al archipiélago y, por tanto, debe asumir parte de la responsabilidad.

Las declaraciones del conseller llegan después de que Aena respondiera públicamente a las críticas de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y defendiera que su función es garantizar la capacidad de las infraestructuras, no determinar el modelo turístico de las islas. La compañía sostuvo además que la llegada de turistas depende de la oferta de alojamiento y de la estrategia de las administraciones, y no de la capacidad aeroportuaria.

"Aena tiene la llave de entrada a Baleares a través del aeropuerto. Por tanto, intentar eludir esa responsabilidad, cuando prácticamente el 100% de quienes nos visitan llegan por ahí, no es lo que toca. Yo pediría a Aena que se sumara a la política de contención, a una política que vele por un turismo con comportamientos cívicos", afirma el conseller de Turismo.

Implicación del gestor aeroportuario

Frente a este argumento, Bauzá ha defendido que desde el inicio de la legislatura el Govern ha adoptado distintas medidas para contener la presión turística. Ha recordado la limitación de plazas turísticas, las restricciones a nuevas plazas en edificios plurifamiliares, el memorando sobre cruceros y el endurecimiento de las sanciones contra quienes incumplen la normativa turística. "Desde que llegamos al Govern nos encontramos una situación dentro del ámbito turístico y planteamos límites", ha señalado el conseller, quien ha insistido en que esa política también debe contar con la implicación del gestor aeroportuario.

Bauzá ha rechazado que Aena intente desligarse de este debate y ha subrayado que prácticamente la totalidad de los visitantes llegan a Baleares por vía aérea. "Aena tiene la llave de entrada al aeropuerto y, por tanto, querer huir de esa responsabilidad no es lo que toca", ha afirmado. En este sentido, ha reclamado a la empresa que "se sume a la política de contención" y contribuya a promover un modelo turístico compatible con la protección del territorio y el respeto a los residentes.

El conseller ha asegurado además que esta petición no parte únicamente del Govern. Según ha explicado, durante la reciente reunión celebrada en Ibiza con representantes de Aena, el mismo mensaje fue trasladado también por los consells insulares, las patronales empresariales, los sindicatos y el conjunto del sector turístico. "Y no solo se lo pedimos nosotros como Govern o los consells insulares, sino también las patronales, los sindicatos... Todo el ecosistema turístico reclama que participe en esta política turística de contención y de puesta en valor de nuestro territorio, y que no nos encontremos con situaciones como las que hemos visto esta mañana en los periódicos", apunta Bauzá tras el comunicado de Aena.

Las palabras de Bauzá profundizan así en el choque abierto entre el Govern y Aena sobre el modelo de gestión aeroportuaria en Baleares. Mientras la empresa defiende que los aeropuertos no deben actuar como elemento limitador de la demanda y reivindica las inversiones previstas en las islas, el Ejecutivo autonómico insiste en que el gestor aeroportuario debe alinearse con la estrategia para contener la masificación turística y reducir la presión sobre el territorio.

Aumento de turistas

En un comunicado, Aena explica que el aeropuerto de Palma cerró junio con 4.297.092 pasajeros, lo que supone un aumento del 1,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El tráfico nacional alcanzó los 864.628 viajeros, un 1,5% más que en junio de 2025. Por su parte, el tráfico internacional experimentó un crecimiento del 1,6%, con 3.431.170 pasajeros.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto gestionó, entre despegues y aterrizajes, 29.730 vuelos, un 2,4% más respecto a junio de 2025. Según los datos acumulados, entre enero y junio, un total de 14.897.887 pasajeros transitaron por el aeropuerto de Palma, un 2,2 % más que en el mismo periodo del año pasado. Durante estos meses se atendieron 110.819 vuelos, lo que representa un aumento del 1,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.