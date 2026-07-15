El Govern crea una Mesa de la Industria para impulsar el Plan Industrial 2027-2031

El Govern creará la Mesa de la Industria, un nuevo órgano consultivo que reunirá a administraciones, empresas, universidad y agentes sociales para realizar el seguimiento del futuro Plan de Industria de las Islas Baleares 2027-2031, cuya aprobación está prevista para principios del próximo año.

El anuncio se ha realizado este martes durante una reunión de trabajo presidida por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, con representantes de las principales organizaciones empresariales, sindicales y entidades vinculadas al sector industrial balear.

Entre los asistentes han figurado representantes de CAEB, PIME Balears, CCOO, UGT, la Universitat de les Illes Balears, el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de las Illes Balears, FEBAPE, CETEBAL, la Federación de la Madera de las Illes Balears, ASOBIC, ABTECIR, ABERAN, GSBIT, ASINEM, CONSTRUÏM, INFOCAL, el Cercle d'Economia de Mallorca y Mac Insular, entre otras entidades.

La principal novedad del futuro Plan será la creación de la Mesa de la Industria, concebida como un órgano permanente de participación y consulta encargado de supervisar la ejecución de las medidas previstas, evaluar sus resultados y adaptarlas a las necesidades cambiantes del tejido industrial.

Según el Govern, el objetivo es que el Plan de Industria no sea un documento estático, sino una herramienta flexible que evolucione de forma consensuada con los agentes económicos y sociales.

El diagnóstico previo elaborado para el documento estratégico identifica entre los principales retos del sector la disponibilidad y optimización del suelo industrial, la captación de talento, la incorporación de sectores tractores ligados a la innovación y el refuerzo de la competitividad de las empresas.

El conseller Sáenz de San Pedro ha defendido la necesidad de reforzar el peso de la industria en la economía balear y ha destacado que las islas cuentan con sectores consolidados como la madera, la náutica, el calzado o la bisutería, aunque ha apostado por impulsar también nuevas actividades vinculadas a la innovación tecnológica y a la generación de valor añadido.

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El titular de Empresa ha asegurado que el objetivo del Govern es promover la reindustrialización de Baleares "de la mano del sector" mediante una estrategia consensuada que defina las prioridades del desarrollo industrial para el periodo 2027-2031.