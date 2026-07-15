El Gobierno ve "con buenos ojos" elevar a 1.200 euros el límite para acceder a las ayudas al alquiler en Baleares, según el Govern

El Gobierno central ve "con buenos ojos" la petición del Govern balear para que las viviendas con un alquiler de hasta 1.200 euros mensuales puedan acceder a las ayudas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo autonómico asegura que el Ministerio de Vivienda ha mostrado una predisposición favorable a autorizar esta excepción y considera que "no habrá ningún problema" para aprobarla siempre que la comunidad autónoma justifique técnicamente la necesidad de elevar el límite por el elevado precio del alquiler en las Islas.

El Plan Estatal de Vivienda establece con carácter general que las ayudas al alquiler podrán concederse para viviendas con una renta máxima de 1.000 euros al mes. No obstante, la normativa permite que las comunidades autónomas soliciten elevar ese umbral cuando existan circunstancias excepcionales que lo justifiquen.

Baleares considera que reúne esas condiciones debido al fuerte incremento del precio de los alquileres registrado en los últimos años y solicitará formalmente que el límite se sitúe en 1.200 euros mensuales, una medida con la que pretende ampliar el número de hogares que podrán beneficiarse de estas subvenciones.

El director general de Vivienda del Govern, José Francisco Reynés, explica que los contactos mantenidos con el Ministerio han sido positivos y que el Ejecutivo central ha recibido favorablemente la propuesta. La comunidad autónoma únicamente deberá acreditar mediante los correspondientes informes que el mercado balear requiere un límite superior al previsto con carácter general para el conjunto del Estado.

Subir el límite para el alquiler de habitaciones

La petición del Govern no se limita a las viviendas completas. El Ejecutivo autonómico también solicitará elevar de 500 a 600 euros mensuales el precio máximo del alquiler de habitaciones que podrán acogerse a estas ayudas.

El Plan Estatal fija actualmente un límite de 500 euros para esta modalidad, pero Baleares considera que esa cuantía ha quedado desfasada en un mercado donde el alquiler de habitaciones se ha convertido en una de las principales alternativas residenciales para jóvenes, estudiantes y trabajadores. Con este incremento, el Govern pretende adaptar las ayudas a los precios reales del mercado y evitar que numerosos inquilinos queden excluidos únicamente porque el coste del alquiler supera los límites establecidos por el Estado.

Las ayudas serán retroactivas desde el 1 de enero de 2026

Otra de las principales novedades es que la futura convocatoria de ayudas al alquiler tendrá carácter retroactivo. Aunque la convocatoria autonómica previsiblemente no verá la luz hasta principios de 2027, las ayudas cubrirán los alquileres abonados desde el 1 de enero de 2026, por lo que los beneficiarios podrán percibir las subvenciones correspondientes a todo ese periodo si cumplen los requisitos exigidos. El Govern destaca que esta retroactividad permitirá que ningún potencial beneficiario pierda las ayudas correspondientes al ejercicio 2026 pese al retraso acumulado en la puesta en marcha del nuevo programa.

Desde el Ejecutivo autonómico atribuyen este desfase al retraso con el que el Gobierno central ha tramitado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, documento imprescindible para que las comunidades autónomas puedan aprobar sus respectivas convocatorias. Según el Govern, la presentación del plan estatal se ha producido con un importante retraso respecto al calendario previsto, lo que ha obligado a posponer toda la tramitación administrativa de las ayudas al alquiler.

Pese a ello, el Ejecutivo balear insiste en que los ciudadanos no se verán perjudicados gracias a la retroactividad de la convocatoria, que reconocerá los alquileres abonados desde comienzos de 2026. La intención del Govern es que, una vez el Ministerio autorice el incremento de los límites de renta hasta 1.200 euros para viviendas completas y 600 euros para habitaciones, las ayudas lleguen a un mayor número de inquilinos en Baleares, adaptando el Plan Estatal de Vivienda a la realidad de un mercado inmobiliario que presenta algunos de los precios más elevados de España.