"Fui familia acogedora de un niño y una niña saharauis": Armengol recuerda su experiencia durante la recepción a menores del Sáhara en el Congreso

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reivindicado este martes la "responsabilidad histórica" de España con el pueblo saharaui durante la recepción institucional a un grupo de niños y niñas participantes en el programa 'Vacaciones en Paz', donde también ha expresado su confianza en que la Cámara apruebe la proposición de ley que permitirá acceder a la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis y a sus descendientes.

En un discurso marcado por las referencias personales y políticas, Armengol ha agradecido la labor de las familias acogedoras, de las asociaciones y de los ayuntamientos que desde hace décadas hacen posible este programa de solidaridad. "Mil gracias por ser como sois, mil gracias por tejer desde hace tantos años alianzas sociales, alianzas de responsabilidad y alianzas cívicas entre familias españolas y familias saharauis", ha afirmado.

La presidenta del Congreso ha explicado que conoce de primera mano el compromiso de muchas familias con el pueblo saharaui y ha subrayado que España no puede olvidar su vínculo histórico con este territorio. "Sé que sois gente maravillosa, gente solidaria, gente que no olvida la responsabilidad histórica que tiene España con el pueblo saharaui", ha señalado.

Este acto se produce apenas unos días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicie su viaje a Argel para tratar de escenificar el final de la crisis diplomática con Argelia, abierta tras la carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que respaldaba la propuesta marroquí de autonomía como la base "más seria, realista y creíble".

Recuerda que fue familia de acogida

Durante su intervención, Armengol ha querido compartir una experiencia personal poco habitual en sus discursos públicos. La dirigente socialista ha explicado que tanto ella como su familia participaron en el programa de acogida de menores saharauis y posteriormente en el programa Madrasa. Asimismo, ha recordado que durante sus ocho años al frente del Govern balear pudo recibir cada verano a los menores saharauis participantes en este programa de acogida.

"Yo no hablo nunca de mi vida privada, pero hoy creo que es importante hacerlo para que entendamos bien lo que significan estas alianzas y ese tejido que hemos construido entre todas y todos y que es absolutamente imposible de romper. Yo fui familia acogedora, como vosotros, con dos niños, un niño y una niña, de ocho años. Luego estuve en el programa Madrasa. Mis hijos ahora tienen 24 años. Mi hija aún nos acompaña porque su sobrino está con una familia maravillosa de Madrid. Se graduó la semana pasada de Odontología y está con compañeros celebrándolo. Tienen sus familias maravillosas biológicas en el campo de refugiados de Tinduf y yo, como muchos de vosotros, he visitado esos campos de refugiados y sé que no es un espacio para vivir, que no es un espacio digno, sé que allí se pasa muy mal y sé que es justo que el pueblo saharaui asuma la dignidad y la libertad por la que lleva luchando durante muchísimos años, como lo ha reconocido Naciones Unidas", ha relatado la líder del PSIB.

Confía en aprobar la ley sobre la nacionalidad

Armengol ha aprovechado el acto institucional para destacar el momento parlamentario que atraviesa la proposición de ley impulsada por el Grupo Sumar para reconocer la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis y a sus descendientes.

La presidenta del Congreso se ha mostrado convencida de que la iniciativa saldrá adelante tras su tramitación parlamentaria y ha asegurado que supondrá el reconocimiento de un derecho histórico para quienes formaron parte de la antigua colonia española. "Vamos a conseguir hacer posible ese derecho histórico de la nacionalidad por carta de naturaleza para las personas que fueron parte de esa colonia española y para sus descendientes", ha manifestado, antes de afirmar que confía plenamente en que la Cámara termine aprobando la iniciativa.

"El lado bueno de la historia está en la solidaridad"

En el tramo final de su intervención, Armengol ha defendido el programa 'Vacaciones en Paz' como un ejemplo de solidaridad consolidado durante décadas y ha contrapuesto esta iniciativa al contexto internacional actual, marcado, según ha dicho, por las guerras, el debilitamiento del derecho internacional y el auge del egoísmo.

"En este mundo que estamos viviendo, donde algunos intentan boicotear las reglas de Naciones Unidas y donde parece que el egoísmo, la insolidaridad y las guerras están de moda, aquí estamos demostrando que lo valiente, lo respetuoso, lo responsable y el lado bueno de la historia está en la solidaridad", ha afirmado.

La presidenta del Congreso ha destacado además que el programa permite que miles de niños saharauis puedan abandonar durante unas semanas las temperaturas extremas del desierto, acceder a atención médica y conocer otras realidades. Por ello, ha agradecido el compromiso mantenido durante décadas por las familias, entidades y asociaciones implicadas en esta iniciativa. "Habéis llenado esta casa de cosas maravillosas", ha concluido Armengol ante los menores saharauis y sus familias de acogida durante la recepción celebrada en el Congreso de los Diputados.