Los estudios de medicina de la UIB, entre las diez titulaciones mejor valoradas de España
La institución balear aparece entre las diez mejores universidades del país para estudiar Medicina, según un estudio de la Fundación BBVA
Los estudios de medicina de la Universitat de les Illes Balears se sitúan entre los diez más valorados de España, según la última edición del U-Ranking. Concretamente, se encuentran en la décima posición de entre 49 universidades analizadas, por lo que se posiciona en los puestos altos de la clasificación, donde habitualmente se encuentran las universidades con una tradición consolidada en los estudios.
Este informe, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), evalúa y clasifica a las universidades españolas según la actividad docente, de investigación, innovación e inserción laboral que realizan. Para ello, incorpora una herramienta que compara las más de 3.500 titulaciones que ofrecen estas instituciones. Al tener en cuenta de forma equitativa el peso de los indicadores de docencia, investigación e inserción laboral, el buscador otorga al grado de Medicina de la UIB la décima posición.
No obstante, este reconocimiento coincide además con el debate abierto sobre el futuro de la docencia clínica en la UIB. En este contexto, Més per Mallorca ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para pedir al Govern que revise el nuevo régimen de incompatibilidades del personal estatutario, al considerar que dificulta la incorporación y permanencia de profesorado clínico en la Facultad de Medicina y favorece las universidades privadas frente a las públicas.
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