Los economistas del Informe Fènix, contundentes en Palma: "Hay que detener el crecimiento del sector turístico en Baleares"

El Informe Fènix desembarcó este martes en Palma con un mensaje que cuestiona uno de los principales consensos económicos de las últimas décadas: que crecer siempre es sinónimo de prosperar. Ante un CaixaForum lleno en un acto organizado por la Obra Cultural Balear (OCB), dos de los economistas que han participado en la elaboración del estudio, Guillem López Casasnovas y Miquel Puig, defendieron que Baleares constituye uno de los ejemplos más claros de un modelo económico que aumenta su actividad y su población sin que ello se traduzca en una mejora equivalente del bienestar de sus residentes.

El encargado de abrir el acto fue el moderador del mismo y doctor en Economía de la UIB, Jaume Garau, quien definió el Informe Fènix como un estudio que constata el deterioro de la economía catalana, analiza las causas de esa evolución y reclama actuaciones "urgentes y contundentes" tanto a los agentes económicos como a las administraciones públicas. Garau destacó además el impacto que el documento ha tenido desde su publicación y subrayó que había llegado el momento de trasladar ese debate también a Baleares, de la mano de siete economistas "solventes y serios" que firman el trabajo.

El primero en intervenir fue el economista Guillem López Casasnovas, que situó el origen del informe en una preocupación compartida por un grupo de empresarios que empezaban a percibir que el crecimiento económico no estaba reforzando el valor añadido de la economía. "Crecimiento no es igual a prosperidad", resumió, antes de cuestionar que el éxito económico pueda seguir midiéndose únicamente a través del incremento del PIB. A su juicio, el verdadero indicador es el PIB per cápita, ya que refleja la riqueza que corresponde a cada habitante y no simplemente el volumen de actividad.

López Casasnovas defendió que los datos muestran cómo Baleares ha perdido posiciones relativas en renta por habitante durante las últimas décadas, pese al fuerte aumento de la producción y del empleo. En ese sentido, criticó que el crecimiento del PIB y de la ocupación se presenten simultáneamente como éxitos, al considerar que ambas variables, cuando avanzan al mismo ritmo, evidencian una pérdida de productividad. "Es un informe antitonterías", afirmó, al reclamar un debate basado en indicadores de bienestar y no únicamente en cifras agregadas de crecimiento.

El economista insistió en que el documento no plantea una crítica al turismo ni a la inmigración, sino a un modelo que favorece la expansión de sectores de baja productividad sostenidos, según defendió, por distintas formas de apoyo público. También alertó de que ofrecer salarios cercanos a los 1.700 euros mensuales acaba generando falsas expectativas entre muchos inmigrantes, que después encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda. Para López Casasnovas, el futuro pasa por abandonar el modelo del turismo de bajo coste y avanzar hacia una oferta con mayor valor añadido.

La segunda intervención corrió a cargo de Miquel Puig, que estructuró su exposición en torno a siete ideas para trasladar al caso balear las principales conclusiones del informe, originalmente centrado en Catalunya. La primera fue distinguir entre el crecimiento del PIB y el del PIB per cápita. "Una cosa es el tamaño del pastel y otra cuánto toca a cada uno", resumió, antes de recordar que Baleares ha celebrado durante los últimos 25 años un crecimiento económico "sensacional", aunque ese incremento apenas se ha traducido en una mayor riqueza por habitante. "Tú puedes tener un éxito fenomenal en el crecimiento del PIB y que eso no llegue a nada", afirmó, para sostener que el siglo XXI ha supuesto "el agotamiento de un modelo" que continúa creciendo "cada vez más a base de poner más gente".

Puig situó a Baleares dentro de un grupo de economías, junto a Catalunya, la Comunitat Valenciana y Canarias, que combinan un fuerte crecimiento del PIB y de la población con una evolución mucho más discreta del PIB per cápita. Rechazó, sin embargo, que el Informe Fènix pueda interpretarse como una enmienda al turismo. "No es un informe antiturístico", insistió, al recordar que existen regiones europeas de monocultivo turístico con niveles muy elevados de productividad. A su juicio, el problema radica en que Baleares "está creando demasiados puestos de trabajo en sectores de baja productividad", es decir, empleos con salarios bajos y escaso valor añadido, una cuestión que definió como "el núcleo del informe".

El economista sostuvo además que una economía sustentada en un elevado volumen de trabajadores con rentas bajas acaba incrementando la presión sobre el Estado del bienestar. "Hay muchos puestos de trabajo y sectores subvencionados", aseguró, para defender que esos ámbitos terminan recibiendo más recursos públicos de los que aportan. En ese contexto, cuestionó "qué sentido tiene que estemos subvencionando al sector turístico para que pueda ofrecer un servicio barato a los turistas extranjeros" y concluyó que el modelo actual "no se aguanta" porque resulta "insostenible". Como salida, defendió que Baleares debe "detener el crecimiento del sector turístico", no para castigarlo ni reducir su peso económico, sino para hacerlo más productivo. "No tenemos que eliminarlo, sino conseguir que sea mejor", afirmó. Para ello consideró imprescindible reducir su capacidad, ya que "mientras esté dimensionado para el pico del verano no podrá ser productivo".

Tras las intervenciones de ambos economistas, el acto concluyó con un coloquio abierto entre los ponentes, el moderador y el público, en el que continuó el debate sobre los límites del actual modelo de crecimiento y los retos económicos que afronta Baleares en los próximos años.