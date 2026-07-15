Dura crítica a las entidades públicas por las dificultades hacia la inserción laboral: "No todas la respetan"

La Associació Illes Balears Empreses d'Incerció (AIBEI) y la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidaria (REAS) han publicado este martes la memoria que recoge los datos de siete empresas de inserción en Baleares vinculadas a Projecte Home, Fundació Deixalles y Càritas durante 2025. El año pasado se mantuvieron 150 plazas de trabajo de inserción, sin embargo, afirman que sigue habiendo trabas en entidades públicas para crear este tipo de contratos.

"No todas las entidades públicas respetan y quiero que se animen a colaborar. Las empresas que nos contratan siguen haciéndolo, debe ser por algo. Contratar una empresa de inserción no es un acto de misericordia, es un acto, simplemente de contractación de personas", ha explicado Toni Parets, director de Comunicación y Proyectos en Projecte Home Balears.

La memoria explica que el porcentaje de contratos de inserción en relación al conjunto de la plantilla en el 2025 ha sido del 57'6%, una reducción del 2'4% respecto al año anterior. La principal problemática, argumentan que es la imposibilidad de contratar a personas que hayan obtenido un contrato fijo en los tres meses precedentes, incluso si estaban bajo condiciones precarias a jornada parcial o como fijos discontinuos.

No obstante, este imedimento se ha visto resuelto tras la modificación de la Ley de Empresas de Inserción el pasado 26 de marzo por parte del Congreso de los Diputados que elimina esta restricción.

El informe presenta la mejora económica y social en comparación al 2024 en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. Los ingresos conjuntos en los que se suman la facturación por servicios y las subvenciones constan de un total de 9.319.881 euros, aumentando un 15'4% en relación al año anterior.

Asimismo, el retorno económico conjunto a las administraciones ha sido de casi 2 millones de euros, suponiendo el 118% de las subvenciones públicas recibidas.

Respecto al área social, se han ocupado 261 plazas de trabajo a jornada completa entre contratos de inserción social y contratos ordinarios. Además, 23 personas que finalizaron su contrato de inserción han podido acceder al mercado laboral ordinario.

Las empresas de inserción que tienen como objetivo la integración y la formación sociolaboral de personas expuestas a factores de vulnerabilidad mediante actividades económicas de producción de servicios y bienes. Estas son acercadas a servicios como recogida y tratamiento de muebles, ropa, 'deixalles', electrodomésticos... servicios de reciclaje, jardinería y venta de piezas téxtiles, entre otras.

A favor de la regularización

Por otra parte, las empresas han valorado positivamente el nuevo marco regulatorio que actualiza y amplia las situaciones de exclusión social. Además, de blindar la naturaleza social de estas, evitando la entrada de administraciones con ánimo de lucro.