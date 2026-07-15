El Consell de Mallorca se suma a las críticas contra Aena por el "preocupante" estado del aeropuerto de Palma

El Consell de Mallorca se suma a las críticas hacia Aena y anuncia que pedirá una reunión con el gestor aeroportuario y con la dirección de Son Sant Joan para tratar el estado actual del aeropuerto de Palma, cuyas obras, denuncian, están afectando al mantenimiento, a la limpieza y a la imagen del mismo, la cual, señalan, "no está a la altura de los ciudadanos ni del destino turístico que representa Mallorca".

Tras el rifirrafe protagonizado estos últimos días entre Aena y el Govern, quienes cruzaron reproches sobre las responsabilidades de cada uno frente a la masificación que sufre la isla, ahora es el Consell quien añade más presión institucional sobre el gestor aeroportuario, en este caso debido al estado actual del aeropuerto de Palma, en obras desde 2022.

Desde el departamento insular de Turismo, liderado por Guillem Ginard, denuncian que el nivel de limpieza y mantenimiento de algunas zonas del aeropuerto es "preocupante", una situación que se suma, aseguran, "al creciente malestar provocado por unas obras que comenzaron a finales de 2022 y que, casi cuatro años después, continúan afectando al funcionamiento del aeropuerto".

El Consell reprocha a Aena que estos trabajos de modernización y mejora de Son Sant Joan están afectando a los viajeros, residentes y turistas, en forma de "desvíos, espacios provisionales, limitaciones, ruido e incomodidades". "Si bien el Consell de Mallorca comparte la necesidad de modernizar una infraestructura estratégica como esta, resulta incomprensible que las actuaciones se prolonguen durante tanto tiempo sin que ello vaya acompañado de unas condiciones adecuadas de limpieza, mantenimiento y calidad del servicio", lamentan desde la institución insular.

Por ello, Ginard ha anunciado que "desde el Consell de Mallorca solicitaremos una reunión con los responsables del Aeropuerto de Palma y con AENA con el objetivo de conocer el estado real de las actuaciones, el calendario definitivo de finalización de las obras y las medidas previstas para reforzar la limpieza, el mantenimiento y la calidad de los servicios que se ofrecen a los pasajeros. Mallorca merece unas infraestructuras a la altura de su prestigio internacional".

El responsable insular de Turismo ha añadido que "nuestro objetivo no es señalar a nadie, sino defender los intereses de Mallorca", ya que "el aeropuerto es una infraestructura estratégica para nuestra economía, para nuestro principal sector productivo y para los residentes". Por ello, exigen "que ofrezca una imagen de excelencia, eficiente y cuidada, tal y como corresponde a uno de los principales destinos turísticos de Europa".

El Consell ha asegurado que continuará defendiendo los intereses de la isla y reclamando que la principal puerta de entrada a Mallorca esté a la altura de "lo que merecen quienes viven aquí y quienes nos visitan". Al mismo tiempo, ha reiterado su voluntad de colaboración para garantizar que la principal infraestructura aeroportuaria de Baleares "ofrezca la imagen y el nivel de servicios adecuados".