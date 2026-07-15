Un centenar de personas reclaman en Palma la libertad de las dos detenidas por participar en la campaña antiturística: "Son activistas, no terroristas"

"Son activistas, no terroristas", es el cántico coral que se escucha en los Juzgados de Via Alemanya en Palma. Un centenar de personas se han concentrado este miércoles para mostrar su rechazo a la detención de dos mujeres acusadas por presunta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí.

La protesta ha tenido lugar en la rampa de acceso a los juzgados y ha contado con la participación de integrantes de diferentes colectivos sociales y políticos, entre ellos Més Turisme, Més Vida, Alerta Solidaria y Esquerra Independentista de Mallorca, además de simpatizantes del movimiento contra la turistificación y varios altos dirigentes de Més per Mallorca.

Las dos mujeres fueron detenidas este miércoles por agentes de la Guardia Civil de Pont d'Inca como presuntas autoras de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico. Las detenciones son el resultado de la investigación abierta tras las denuncias presentadas por cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí, cuyos locales aparecieron vandalizados el pasado 31 de mayo.

El portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha asegurado que la concentración se ha convocado para "dar apoyo a las personas detenidas" y denunciar una "represión desmesurada y fuera de lugar".

"Esta detención se ha realizado para escarmentarnos y desmovilizarnos", ha afirmado Pujol, quien considera que el arresto no se habría producido sin la "campaña de criminalización" que, a su juicio, han impulsado "partidos y medios de comunicación" contra Menys Turisme, Més Vida tras la publicación del Manual d'acció contra la turistificació.

"Sin esta criminalización no hubiera pasado lo de hoy", ha sentenciado el portavoz.

Menys Turisme Més Vida es el organizador de la manifestación antimasificación convocada para el próximo 26 de julio en Palma. En las semanas previas a esa movilización, el colectivo difundió en redes sociales un "Manual d'acció contra la turistificació", en el que defendía la "acción directa no violenta" y proponía actuaciones dirigidas contra negocios vinculados al turismo, entre ellos viviendas de alquiler turístico, inmobiliarias y otros establecimientos a los que atribuye procesos de gentrificación.

La actuación de la Guardia Civil también ha provocado reacciones en el ámbito político. El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, aseguró en sus redes sociales haber trasladado al delegado del Gobierno en Baleares su rechazo a las detenciones. "He trasladado al delegado del Gobierno en las Illes Balears que detener a activistas contra la turistificación es una vergüenza y un ataque a los derechos civiles más básicos. Una criminalización injustificable", escribió. Asimismo, reclamó conocer "qué unidad de la Guardia Civil está llevando a cabo estas actuaciones y bajo qué dirección".