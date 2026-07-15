Baleares, la comunidad donde más cuesta comprar una vivienda: 20,3 años de sueldo íntegro

Los ciudadanos de Baleares deben ahorrar 20,3 años de sueldo íntegro para comprarse una vivienda nueva en la comunidad, según recoge el Informe de Tendencias de Vivienda Nueva de Grupo ST, que indica que esta región es la que presenta mayor índice de esfuerzo inmobiliario de todo el país.

La vivienda nueva sube un 10,6%

El precio de la vivienda nueva en Baleares cerró el primer semestre de 2026 con un incremento interanual del 10,6%. Esta variación, la segunda más alta del país tras Madrid (11,8%), y muy superior a la media nacional (9,7%), confirma la presión que mantiene el mercado residencial balear, en un contexto nacional marcado por el desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda de vivienda.

Eivissa encabeza los precios

El valor medio autonómico alcanza los 3.247 euros/m2, ligeramente por debajo de la media nacional, que está en 3.458 euros/m2. Si se analizan los municipios incluidos en el informe, Eivissa se sitúa como el mercado con el precio más elevado (3.745 euros/m2), por delante de Palma (3.247 euros/m2), Calvià (2.878 euros/m2), Alcúdia (2.690 euros/m2) y Sant Antoni de Portmany (2.558 euros/m2). Por su parte, los valores más bajos entre los municipios analizados corresponden a Manacor (1.980 euros/m2), Inca (2.005 euros/m2), Ciutadella (2.230 euros/m2) y Maó (2.321 euros/m2).

De los nueve municipios analizados, todos registran incrementos interanuales, si bien las mayores subidas se observan en Palma (+10,6%), Calvià (+9,9%), Sant Antoni de Portmany (+9,8%), Inca (+9,7%) y Eivissa (+9,6%).

Más de 20 años de sueldo para comprar una vivienda

Según explican, este incremento de los precios se ha trasladado directamente a la capacidad de compra de manera que el índice de esfuerzo inmobiliario, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para adquirir una vivienda de tipo medio, se ha establecido en Baleares en 20,3 años a cierre del segundo trimestre de 2026, el registro más elevado del país y muy por encima de la media nacional, situada en 7,8 años.

Baleares lidera el esfuerzo inmobiliario

El archipiélago continúa marcando así el mayor nivel de esfuerzo inmobiliario en España, tras registrar un incremento interanual del 4,2%. Este dato consolida a Baleares como la comunidad con mayor presión sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, por delante de Madrid (10,7), Cataluña y Canarias (ambas 8,3), las otras tres comunidades que superan la media nacional.

El nivel de accesibilidad más bajo del país

Por su parte, el índice de accesibilidad -que mide el equilibrio entre el precio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada- se sitúa en Baleares en 32 puntos, el nivel más bajo del país y muy por debajo tanto del umbral de equilibrio, establecido en 100 puntos, como de la media nacional del 83.

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La confianza inmobiliaria supera el equilibrio

Mientras, el índice de confianza inmobiliario se situó en Islas en 55,8 puntos sobre 100 en el segundo trimestre de 2026, por encima del umbral de equilibrio, establecido en 50 puntos, aunque por debajo de la media nacional, del 58.