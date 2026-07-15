Ayudas para comprar la primera vivienda en Baleares: un ejemplo para entender cómo funciona esta nueva convocatoria

El Govern abrirá el viernes 17 de julio el plazo para solicitar las nuevas ayudas directas de 10.000 euros destinadas a menores de 40 años que compren su primera vivienda en Baleares, la cual no supere los 382.000 euros. Esta subvención se suma a otras medidas, como las bonificaciones fiscales y el aval del programa Nova Hipoteca Jove del IBAVI.

Para explicar el funcionamiento de estas ayudas, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha presentado un ejemplo de una pareja que compra una vivienda de 290.000 euros y que tiene unos ingresos brutos de 27.000 euros anuales por persona.

Ayudas dependiendo de la edad

Según este suspuesto, si los compradores tienen menos de 30 años, podrían recibir un respaldo público de 93.374,37 euros. Esta cantidad incluye 10.000 euros de ayuda directa, 25.664,37 euros en bonificaciones fiscales y un aval hipotecario de 57.710 euros. El apoyo podría alcanzar los 94.317,18 euros si se trata de una vivienda de precio limitado.

Para los usuarios menores de 36 años, el respaldo sería de 86.620,58 euros, o de 90.940,30 euros en una inmueble de precio limitado.

En el caso de personas de entre 36 y 40 años, la ayuda conjunta alcanzaría los 79.866,81 euros y podría subir hasta los 87.563,41 euros si compran una propiedad protegida o de precio limitado.

El Govern recuerda que se trata de un ejemplo orientativo y que el importe final dependerá de la edad de los beneficiarios, las bonificaciones aplicables y el tipo de vivienda.

Requisitos para optar a la ayuda del Govern

La convocatoria está destinada a perosnas de hasta 40 años, incluidos, que acrediten haber residido en Baleares durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud.

Entre las condiciones establecidas, el inmueble deberá volverse la residencia habitual y permanente del beneficiario durante un mínimo de cinco años, con el fin de garantizar que las ayudas se destinen al acceso a la vivienda y no a segundos domicilios o inversiones inmobiliarias. Además, los solicitantes no podrán ser titulares de otra vivienda en España y el precio de compra del inmueble no podrá exceder los 382.000 euros.

Consulta todas los requisitos necesarios para optar a esta ayuda aquí.