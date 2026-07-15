Ana Sancha toma posesión del cargo como nueva presidenta de los veterinarios de Baleares: "Queremos un Colegio útil, cercano y con capacidad de influencia para defender a la profesión"

La veterinaria Ana Sancha ha presidido este miércoles el acto oficial de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB), celebrado en Can Campaner. Durante la ceremonia, la nueva presidenta y el presidente saliente dirigieron unas palabras a los asistentes para marcar el relevo al frente de la institución.

En el acto tomaron posesión de sus cargos los siete integrantes de la nueva Junta de Gobierno. Además, se oficializó la despedida del equipo directivo encabezado por Ramon García, quien cierra una etapa de 24 años al frente del Colegio.

La ceremonia reunió a diversas autoridades y representantes del sector. Entre los asistentes estuvieron la consejera de Salud del Govern de les Illes Balears, Manuela García; el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; y el vicepresidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, Miquel Molins. También acudieron representantes de otros colegios profesionales sanitarios, colegiados y personas vinculadas al COVIB.

Con este relevo, el Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Ana Sancha, que asume el reto de dirigir la institución tras más de dos décadas de mandato de su predecesor.

Primer discurso de la nueva presidenta

En su primer discurso institucional como presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears, Ana Sancha situó entre las principales prioridades del nuevo mandato “la necesidad de reforzar el reconocimiento social de la profesión y la respuesta a los principales retos que afronta el colectivo”. "La veterinaria atraviesa un momento especialmente complejo", ha señalado, aludiendo a problemas como “la precariedad laboral, el desgaste emocional de los profesionales, la falta de reconocimiento institucional y las dificultades derivadas de determinadas normativas”.

Sancha defendió que la nueva Junta de Gobierno trabajará para "visibilizar la contribución esencial de la veterinaria a la salud pública, la seguridad alimentaria y la sanidad animal". Asimismo, aseguró que mantendrá “una interlocución constante con las administraciones para adaptar aquellas normativas que regulan el ejercicio profesional”. Finalmente, apostó por un Colegio "útil, cercano y con capacidad de influencia", que acompañe a los veterinarios en los nuevos retos de la profesión.

La presidenta concluyó haciendo un llamamiento a la unidad del colectivo, afirmando que “el esfuerzo compartido, el compañerismo, la resiliencia y la capacidad de diálogo son la mejor forma de afrontar los retos que tenemos por delante".