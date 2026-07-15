Ana Sancha toma posesión del cargo como nueva presidenta de los veterinarios de Baleares: "Queremos un Colegio útil, cercano y con capacidad de influencia para defender a la profesión"
El Colegio Oficial de Veterinarios de las islas renueva su Junta de Gobierno en una ceremonia donde tuvo lugar la despedida de Ramon García tras dos décadas de mandato
La veterinaria Ana Sancha ha presidido este miércoles el acto oficial de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB), celebrado en Can Campaner. Durante la ceremonia, la nueva presidenta y el presidente saliente dirigieron unas palabras a los asistentes para marcar el relevo al frente de la institución.
En el acto tomaron posesión de sus cargos los siete integrantes de la nueva Junta de Gobierno. Además, se oficializó la despedida del equipo directivo encabezado por Ramon García, quien cierra una etapa de 24 años al frente del Colegio.
La ceremonia reunió a diversas autoridades y representantes del sector. Entre los asistentes estuvieron la consejera de Salud del Govern de les Illes Balears, Manuela García; el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; y el vicepresidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, Miquel Molins. También acudieron representantes de otros colegios profesionales sanitarios, colegiados y personas vinculadas al COVIB.
Con este relevo, el Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Ana Sancha, que asume el reto de dirigir la institución tras más de dos décadas de mandato de su predecesor.
Primer discurso de la nueva presidenta
En su primer discurso institucional como presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears, Ana Sancha situó entre las principales prioridades del nuevo mandato “la necesidad de reforzar el reconocimiento social de la profesión y la respuesta a los principales retos que afronta el colectivo”. "La veterinaria atraviesa un momento especialmente complejo", ha señalado, aludiendo a problemas como “la precariedad laboral, el desgaste emocional de los profesionales, la falta de reconocimiento institucional y las dificultades derivadas de determinadas normativas”.
Sancha defendió que la nueva Junta de Gobierno trabajará para "visibilizar la contribución esencial de la veterinaria a la salud pública, la seguridad alimentaria y la sanidad animal". Asimismo, aseguró que mantendrá “una interlocución constante con las administraciones para adaptar aquellas normativas que regulan el ejercicio profesional”. Finalmente, apostó por un Colegio "útil, cercano y con capacidad de influencia", que acompañe a los veterinarios en los nuevos retos de la profesión.
La presidenta concluyó haciendo un llamamiento a la unidad del colectivo, afirmando que “el esfuerzo compartido, el compañerismo, la resiliencia y la capacidad de diálogo son la mejor forma de afrontar los retos que tenemos por delante".
Suscríbete para seguir leyendo
- Descontento entre alumnos y familias por “incidencias” en el acto de graduación de la UIB en Son Moix
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- El Govern sanciona con 45.000 euros al propietario de un piso de Palma que alquilaba la sala de estar como dormitorio
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”
- El Ib-Salut admite una negligencia en el Hospital de Inca por la muerte de una paciente
- Casi 1.400 estudiantes de la UIB se gradúan en Son Moix entre interrupciones durante el discurso del rector
- Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros