Las dos activistas detenidas por las pintadas antiturísticas en inmobiliarias de Santa Maria, ante el juez

Las dos jóvenes del movimiento antiturismo, detenidas esta mañana acusadas de causar daños en cinco inmobiliarias de Mallorca, ya se encuentran desde esta tarde en dependencias judiciales, a la espera de que el juez de guardia les tome declaración. Han sido trasladas alrededor de las 17.15 horas de hoy por la Guardia Civil, después de la detención de ambas activistas que se ha realizado esta misma mañana en la localidad de Santa Maria, donde ambas residen Las jóvenes, según han señalado fuentes próximas al caso, no pertenecen a la asociación Arram, pero sí forman parte de otros movimientos sociales que dan apoyo a este movimiento que pretende denunciar el exceso de turistas en Mallorca.

Las detenidas han sido trasladadas al juzgado de Vía Alemania separadas, en dos vehículos de la Guardia Civil. Los investigadores han entregado al juzgado el atestado, que es el resultado de la investigación que se inició a finales del pasado día 31 de mayo tras los daños ocasionados en cinco inmobiliarias distintas ubicadas en la localidad de Santa Maria. Se trataría de pintadas en los escaparates, además del reparto de pasquines invitando a actuar contra este tipo de negocios.

A estas dos jóvenes, en concreto, se las acusaría de elaborar los pasquines que se han ido repartiendo entre los simpatizantes de este movimiento, en el que se puede interpretar que se trata de una incitación para realizar este tipo de actuaciones contra los negocios inmobiliarios, a los que el movimiento “Menys Turisme, més vida”, acusa de ser los responsables de la masificación que sufre la isla, tanto en el número de visitantes, si no sobre todo por el encarecimiento de los precios de las casas motivado por el éxito turístico de la isla.

Inicialmente, la acusación que la Guardia Civil imputa a las dos activistas es el de daños y un delito contra el patrimonio. De momento se desconoce el valor de dichos daños, pero parece que no es muy elevado. El equipo de Policía Judicial del Puesto de Marratxí llevaba más de un mes siguiendo la pista de una serie de simpatizantes de este movimiento, ante las sospechas de que podrían estar detrás de las actuaciones cometidas sobre las inmobiliarias de Santa Maria. Las pruebas recogidas en los últimos días han justificado la detención de ambas jóvenes, ambas de 28 años de edad, que son amigas y forman parte del mismo grupo.

Esta mañana, tras la detención, los investigadores han realizado un registro en el domicilio de una de ellas. Parece ser que estaban buscando pruebas que pudiera relacionarla con los hechos que se están investigando. No se conoce el resultado de dicho registro.

Las dos jóvenes, asistidas esta mañana por una abogada de oficio, no han querido prestar declaración ante los investigadores, a la espera de ser presentadas ante el juzgado de guardia. La defensa, finalmente, la ha asumido el experto abogado penalista Josep de Luis. Inicialmente, salvo sorpresas, no está previsto que las detenidas respondan a las preguntas que les pueden formular sobre los hechos. Prefieren guardar silencio ante el juez, a la espera del resultado de toda la investigación, ya que de momento no se ha cerrado.

En el recorrido entre el vehículo policial y la entrada del juzgado de guardia ambas jóvenes se han mostrado muy tranquilas. Han sido trasladas directamente al calabozo de los juzgados, a la espera de que sean llamadas a declarar por el juez.

Inicialmente está previsto que queden en libertad. Sin embargo, no se descarta que el juez puede adoptar alguna medida cautelar, como por ejemplo la prohibición de que se acerquen a alguna de las cinco inmobiliarias que sufrieron estos actos, que se engloban dentro de la campaña para denunciar las consecuencias que está provocando el exceso de turismo en Mallorca.

Los investigadores de la Guardia Civil les han pedido a las dos mujeres que entreguen la ropa que llevaban el día que se cometieron estos hechos que se están investigando. Al parecer, los investigadores cuentan con imágenes, captadas por las cámaras, que situarían a ambas sospechosas en el lugar de los hechos.