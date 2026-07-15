507 personas de más de 45 años han encontrado empleo gracias al plan de Seguimiento Intensivo del SOIB

Más de 500 personas desempleadas de larga duración han conseguido incorporarse al mercado laboral gracias al Plan de Seguimiento Intensivo (Plan SI), una iniciativa impulsada por el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB) dirigida a mayores de 45 años con baja cualificación. Así lo han dado a conocer este miércoles la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; y la directora del SOIB, María Luján Olivera; durante el balance del programa correspondiente al primer cuatrimestre de 2026.

Entre enero y abril, el Plan SI ha atendido a más de 2.000 personas y ha gestionado 1.850 itinerarios personalizados de inserción laboral, lo que supone un 92,5% del total de usuarios. Como resultado, 507 personas desempleadas de larga duración han encontrado un empleo durante estos cuatro primeros meses del año.

Durante la presentación, Cabrer destacó que el principal objetivo del programa es “mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de las personas mayores de 45 años”, un colectivo que sigue encontrando mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. "En Baleares tenemos unos datos de ocupación muy buenos, pero seguimos teniendo un paro estructural que debemos abordar", ha afirmado la consellera.

El perfil del desempleo de larga duración en Baleares

Los datos presentados reflejan que las personas mayores de 45 años representan el 54,3% del total de desempleados en las Illes Balears. Además, se trata de un colectivo especialmente afectado por el desempleo de larga duración, una situación que se agrava a partir de los 55 años.

El perfil predominante corresponde a personas con baja cualificación. De hecho, el 75,8% únicamente cuenta con estudios básicos, mientras que la temporalidad sigue siendo una de las principales características de sus trayectorias laborales. También destaca el peso de las mujeres, que representan el 58,4% de este colectivo.

A pesar de estas dificultades, la evolución del mercado laboral ofrece señales positivas. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el paro entre los mayores de 45 años ha descendido un 7,2%, un dato que, según el Govern, demuestra "la consolidación y el buen funcionamiento del Plan SI".

Otras medidas

Cabrer también ha anunciado “nuevas medidas” para reforzar las oportunidades laborales de este perfil. Entre ellas, ha adelantado la creación de “una línea de ayudas destinada a autónomos y pequeñas empresas de menos de nueve trabajadores que contraten a personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración”. La convocatoria está prevista para el mes de julio.

Asimismo, ha explicado que el programa ha reforzado la formación orientada a sectores con una elevada demanda de trabajadores, como "la instalación y la construcción". Finalmente, ha recordado que "siete de cada diez contratos que se firman actualmente en Baleares son indefinidos".

Por su parte, la directora del SOIB, María Luján Olivera, ha explicado que “el plan está pensado para acompañar a las personas mayores de 45 años porque existe un reto importante en su acceso al empleo".