Los trabajadores de la hora piden a la sociedad de aparcamientos de Palma revisar el protocolo frente a las altas temperaturas

El Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de Baleares (Siteib) ha solicitado formalmente a la dirección y al comité de seguridad y salud de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) de Palma revisar la evaluación del riesgo por estrés térmico y el actual protocolo de actuación frente a las altas temperaturas.

Según ha explicado en un comunicado, los trabajadores con mayor exposición al calor soportan durante el verano una elevada carga térmica como consecuencia de la combinación de las altas temperaturas, el esfuerzo físico y la exposición al clima por trabajar en el exterior.

Según han advertido, que esta situación afecta tanto al personal que trabaja en la vía pública como a otros trabajadores de la SMAP que desempeñan sus funciones en instalaciones donde también se alcanzan temperaturas muy elevadas, como aparcamientos subterráneos, BiciPalma u ORA.

Siteib ha señalado que en los últimos años se han registrado casos de trabajadores que han sufrido mareos, caídas, golpes de calor y otros episodios compatibles con el estrés térmico durante su jornada laboral, por lo que ha reclamado reforzar las medidas preventivas para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

Reclaman medidas preventivas antes de que aparezcan los síntomas

El sindicato también ha criticado que la plantilla continúe trabajando en el exterior durante episodios de altas temperaturas sin una adaptación suficiente de la organización del trabajo y ha considerado que el protocolo vigente presenta carencias, al supeditar parte de las medidas preventivas a los registros de la estación meteorológica de Aemet del puerto de Palma, que, a su juicio, no refleja las condiciones térmicas del centro urbano.

Asimismo, ha rechazado que la prevención dependa de dispositivos que alerten cuando el trabajador ya presenta síntomas de estrés térmico y ha defendido que la organización del trabajo debe adaptarse para evitar la exposición al calor, en línea con la normativa de prevención de riesgos laborales.

Por ello, ha reclamado que la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos estudie medidas como la reorganización de horarios durante los episodios de calor intenso, aumentar las pausas preventivas, revisar el protocolo actual y evaluar el riesgo por estrés térmico en las condiciones reales de trabajo, entre otras.

Siteib ha destacado que otras administraciones y empresas ya modifican horarios, reorganizan tareas o limitan la exposición de sus plantillas durante los episodios de altas temperaturas con el objetivo de proteger su salud. En este sentido, ha defendido que la prevención debe basarse en evitar la exposición al calor y no en actuar cuando el trabajador ya presenta síntomas de agotamiento.