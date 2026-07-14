Salud certifica 11 muertos por golpe de calor en Baleares en la última década

Baleares ha registrado 11 fallecimientos por golpe de calor en la última década, según los datos de vigilancia epidemiológica de la conselleria de Salud. El último se produjo en 2025, un año en el que el departamento de Salud Pública investigó 28 posibles golpes de calor y confirmó finalmente cinco casos, la cifra más alta de los últimos años. De esos cinco golpes de calor, uno fue mortal. Pese a las frecuentes olas de calor que afectan al archipiélago cada verano, los casos confirmados por la Conselleria siguen siendo relativamente escasos, al menos según las cifras oficiales. Aun así, cinco casos confirmados de 2025 suponen el mayor registro desde 2019. Desde Salud Pública recuerdan que, cada vez que hay una posible sospecha de golpe de calor, investigan si realmente cumple los criterios clínicos y epidemiológicos de esta afección.

El fallecido de 2025 fue un hombre británico de 62 años que participaba en una salida ciclista en grupo. Según explica Salud Pública, en el recorrido desapareció y fue localizado inconsciente por sus compañeros. Ingresó en la UCI, pero sufrió un fallo multiorgánico y falleció tres días después como consecuencia de una acidosis metabólica refractaria derivada del golpe de calor.

Los otros cuatro casos confirmados correspondieron a tres hombres y una mujer. Tres de ellos tenían entre 55 y 60 años y el cuarto superaba los 70. Todos sufrieron el golpe de calor mientras realizaban actividades de ocio, como excursiones de montaña o navegación.

Los datos facilitados por la Conselleria muestran además que la mayoría de los golpes de calor confirmados no afectan necesariamente a personas especialmente vulnerables. Más de la mitad de los casos registrados durante los últimos años correspondieron a personas que no presentaban ningún factor de riesgo individual conocido, mientras que alrededor del 30% sí que padecía alguna enfermedad crónica.

En cuanto a las circunstancias en las que se produjeron los episodios, 13 de los 46 golpes de calor confirmados desde que existe este registro, cerca del 28%, estuvieron relacionados con la actividad laboral. El resto se asocian principalmente a actividades deportivas y de ocio. Entre ellas figuran pruebas de montaña, ciclismo o carreras populares, además de exposiciones prolongadas al sol en playas o actividades vinculadas al turismo. También se han registrado casos ocurridos en domicilios.

La evolución histórica de las cifras oficiales refleja que el número de sospechas investigadas supera ampliamente al de los casos finalmente confirmados. Según el registro de Salud Pública, el año con más golpes de calor fue 2017, cuando se confirmaron 15 casos tras investigarse 21 posibles episodios. En 2019 se registraron nueve casos, mientras que en 2023 fueron tres, pese a haberse investigado 25 sospechas, el mayor volumen de investigaciones de toda la serie histórica. En la mayoría de años, sin embargo, los casos confirmados apenas oscilaron entre uno y cinco.

Estos datos contrastan con las cifras del sistema estatal de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que estima las defunciones atribuibles al exceso de temperatura mediante modelos estadísticos. Según este sistema, Baleares registró una muerte atribuida al calor en 2023, ocho en 2024 y cuatro durante 2025, situándose entre las comunidades con menor mortalidad asociada a las altas temperaturas.

Cabe recordar que los dos registros son diferentes. Mientras Salud Pública contabiliza únicamente los golpes de calor confirmados clínicamente e investigados de forma individual, el sistema MoMo estima el exceso de mortalidad asociado a las altas temperaturas mediante modelos estadísticos, incluyendo fallecimientos en los que el calor puede haber agravado enfermedades cardiovasculares, respiratorias u otras patologías preexistentes, aunque la causa directa de la muerte no fuera un golpe de calor.