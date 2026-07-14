La Policía Nacional anuncia la creación de un nuevo servicio en Palma y despide a la patrulla mitxa: "No solo actúan preventiva o reactivamente, sino que también ofrecen auxilio y atención"

La Policía Nacional ha hecho público este martes la creación de un nuevo grupo policial permanente que actuará contra carteristas y otros hurtos durante todo el año en Palma.

El anuncio se ha producido durante la despedida a los policías de la patrulla mixta que ponen fin a sus servicios este miércoles. El portavoz de la Policía Nacional, Alejandro Becerra, ha sido el encargado de anunciar la implementación de este nuevo servicio enmarcado dentro de la brigada judicial que se encargará de combatir a los grupos y organizaciones criminales que actúan en la capital balear.

"Este grupo trabajará en colaboración con otras unidades provenientes de la Península y otros países de al rededor de nuestro entorno", ha explicado Becerra.

'Operación Verano': 90 detenidos infraganti

No obstante, Francisco Javier Santos, jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de la Playa de Palma, no ha dejado de lado la relevancia del acto y ha destacado la labor de los 3 policías provinientes de Alemania, Rumanía y Países Bajos: "Ellos colaboran en igual de condiciones que los policías españoles. Interactuan con el turista extranjero, les ayudan a interponer denuncias. No solo actúan preventiva o reactivamente, sino que también ofrecen auxilio y atención los visitantes neerlandeses, alemanes y rumanos".

Las patrullas mixtas se integran dentro del operativo ‘Operación Verano’. En esta los agentes neerlandeses y alemanes actúan en las zonas turísticas y en la Playa de Palma juntamente con la labor de investigación de la policía rumana y refuerzos de la Península. La unidad lleva activa desde el pasado 15 de mayo y ya cuenta con cerca de 300 detenciones, las cuales 90 son a individuos captados infraganti en horario nocturno.

Los tres agentes han coincidido en alabar la dinámica del cuerpo nacional ante el trabajo realizado y en compartir la alegría que sienten sus compariotas al poder dirigirse a ellos sin tener el problema de la barrera lingüística.

Tanto Ben, el guardia neerlandés, como Helene, la policía alemana, han sido obsequiados con un diploma que certifica su participación en el servicio español. Simona Stan, la agente rumana, lo recibirá al finalizar su implicación con la Policía Nacional el próximo 31 de agosto.