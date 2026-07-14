Las olas de calor provocan la muerte de cerdos en Mallorca y golpean al sector primario

Las sucesivas olas de calor registradas en las últimas semanas ya están teniendo consecuencias económicas en distintos sectores de Baleares. La patronal PIMEM ha advertido este martes de que las altas temperaturas han provocado la muerte de animales en explotaciones porcinas, han reducido la productividad de varios cultivos y han obligado a numerosas empresas a reorganizar la jornada laboral para evitar los momentos de mayor riesgo por calor.

La Asociación de Productores de Ganado Porcino de PIMEM asegura que el impacto está siendo especialmente acusado en las granjas de cerdos. Según explica su presidente, Toni Mestre, durante el mes de junio se ha registrado un 6% más de muertes de animales que en todo 2025, una situación que atribuye directamente a las altas temperaturas.

"Las olas de calor han sido repentinas, los animales no se han podido aclimatar y los ejemplares que tienen alguna enfermedad o simplemente no están en las mejores condiciones físicas no han podido superar estas altas temperaturas", afirma Mestre. El responsable del sector añade que, en su propia explotación, ha tenido que enterrar "11 cerdas durante estos seis meses, más que en todo 2025, y la razón es el calor extremo".

Además de la mortalidad, el sector también advierte de una caída de la capacidad reproductiva y de un crecimiento más lento de las crías. "Estas olas de calor vienen acompañadas por los días más largos y eso incide directamente en la salud de los animales y la cría", sostiene Mestre.

Menor producción agrícola

Los efectos del calor también se dejan notar en la agricultura. El presidente de la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA), Miquel Coll, explica que cultivos como el algarrobo, el olivo, el almendro o la higuera presentan síntomas de estrés por las altas temperaturas.

"Ya se han detectado algarrobas negras cuando esto se suele dar de cara a septiembre. No es más que un signo de que el árbol está estresado", señala. Según añade, el olivo también está produciendo menos de lo habitual y las hortalizas sufren quemaduras severas cuando los termómetros superan los 35 grados si no cuentan con protección.

Desde Unió de Pagesos, su gerente, Joan Gaià, advierte además de que el calor acelera el desarrollo de las plantas, lo que obliga a adelantar la cosecha. "La planta consume más agua debido al calor y producirá más rápido, lo que provocará que nos quedemos sin producto a finales de agosto, que sería cuando más podríamos jugar con unos precios más competitivos", afirma.

Cambios de horario para proteger a los trabajadores

Las elevadas temperaturas también han obligado a modificar la organización del trabajo en distintos sectores. La Asociación de Empresas de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Puertas Automáticas de Baleares (ARIMPA) explica que muchas empresas han adelantado el inicio de la jornada para evitar trabajar durante las horas centrales del día.

Su presidente, Rafel Sotomayor, asegura que existen instrucciones para suspender cualquier intervención cuando las condiciones meteorológicas supongan un riesgo para los empleados. "Se empieza un poco más temprano, pero hay órdenes explícitas de parar en el momento y en las circunstancias donde se detecte peligro para el trabajador", indica.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Balear de Técnicos en Energía, Climatización y Refrigeración (ABTECIR), Pep Maria Rigo, señala que muchas empresas están implantando jornadas continuas y aplicando protocolos específicos para los trabajos al aire libre.

Por su parte, la Asociación de Guías Turísticos asegura que, aunque la demanda se mantiene dentro de lo habitual para esta época del año, los profesionales han reforzado las medidas preventivas durante las visitas. "Somos autónomos y trabajamos en unas condiciones conocidas por todos, o trabajas o no cobras", explica su presidente, Biel Rosales, quien destaca que los guías también informan a los turistas sobre la importancia de hidratarse, protegerse del sol y extremar las precauciones durante las rutas.