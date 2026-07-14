Nueva agresión en es Pinaret: un interno arrincona y golpea a una educadora

La violencia no cesa en el centro de menores de es Pinaret, sino todo lo contrario. Cada vez se producen más conflictos entre los internos y los trabajadores del centro.

El último episodio violento ocurrió hace pocos días en las instalaciones de Marratxí y la víctima fue una trabajadora, que resultó agredida por uno de los internos, que se caracteriza por su carácter violento.

El incidente, según han confirmado fuentes internas, ocurrió durante una tutoría. La educadora citó al interno para tratar algunos asuntos sobre su programa educativo y de reinserción. Fue en esta reunión donde el menor no quiso atender a las órdenes de la trabajadora y cada vez se fue mostrando más violento, hasta que se levantó y se fue directamente hacia la mujer. Tal fue la violencia desplegada que acorraló a la trabajadora y la golpeó, para posteriormente realizar algunos destrozos en el aula donde se estaba desarrollando esta reunión.

La diferencia física entre el interno y la educadora era evidente, y por fortuna el episodio violento no duró mucho tiempo. Se logró calmar al adolescente, lo que aprovechó la trabajadora para salir del lugar donde se encontraba y denunciar la agresión que había sufrido.

Las disputas entre empleados e internos se repiten casi a diario en el centro, pero esta vez fue mucho más grave porque la trabajadora recibió algunos golpes, lo que justificó su trasladó a un centro médico. Un facultativo comprobó el alcance de las lesiones que presentaba la trabajadora, que en principio no eran graves, aunque en cualquier caso se habían producido durante el desarrollo de su tarea profesional.

Los empleados que se encargan de la educación y vigilancia de los internos de este centro de reclusión de menores delincuentes llevan años reclamando el cobro de un plus de peligrosidad. Consideran que el trabajo que desarrollan representa en ocasiones un gran peligro, porque tratan con internos que suelen ser muy violentos y les cuesta mucho respetar el principio de autoridad. Por ello, es habitual que los menores utilicen la violencia y se enfrenten a los trabajadores de es Pinaret cuando reciben alguna orden, o se produce algún episodio, que no les gusta y que no están dispuestos a aceptar.

La plantilla de empleados está en plena fase de negociación con la Conselleria. De hecho, la anterior consellera alcanzó un acuerdo con los trabajadores para abonarles el plus de peligrosidad, pero esta promesa quedó congelada. El Govern ha mostrado su interés en reconocer las características especiales del trabajo que realizan estos empleados, que están contratados por una fundación, pero ha reiterado que existe la necesidad de que este aumento del presupuesto sea autorizado y aprobado. Sin embargo, esta aprobación todavía no se ha producido y la deuda con los empleados está aumentando. Se calcula que los atrasos que se deberán pagar a cada trabajadora ronda los seis mil euros.

Los empleados de es Pinaret han venido reiterando las denuncias por la falta de medios, de personal, pero sobre todo por la violencia que están sufriendo mientras desarrollan su trabajo. No entienden, por tanto, que se planteen tantos problemas burocráticos para abonarles este complemento cuando hace ya casi dos años que se alcanzó un acuerdo por el que se les reconocía este complemento de peligrosidad.