Més acusa al Govern de favorecer a las universidades privadas y poner en riesgo la Facultad de Medicina de la UIB
Los ecosoberanistas sostienen que la instrucción aprobada por el IbSalut dificulta que médicos de centros concertados puedan ejercer como profesores asociados y advierten de que beneficia indirectamente a las facultades privadas
Més per Mallorca ha registrado una proposición no de ley en el Parlament en la que reclama al Govern que modifique el nuevo régimen de incompatibilidades del personal estatutario al considerar que está perjudicando a la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La formación sostiene que la instrucción aprobada por el Servei de Salut dificulta la incorporación y permanencia de profesorado clínico y alerta de que esta situación acaba debilitando la universidad pública frente a los centros privados.
La iniciativa, firmada por la diputada Marta Carrió, pone el foco en la Instrucción 6/2024 del director del IbSalut, que modifica la interpretación del régimen de incompatibilidades del personal sanitario. Según explica Més, el nuevo criterio considera como actividad pública el trabajo desarrollado en centros concertados o con convenio singular, una circunstancia que impide posteriormente autorizar una segunda actividad pública, como es la docencia asociada en la UIB.
Los ecosoberanistas consideran que este cambio de criterio está teniendo consecuencias directas sobre la Facultad de Medicina, ya que numerosos profesionales sanitarios que hasta ahora podían compatibilizar la asistencia con la docencia dejan de poder hacerlo. A su juicio, una regulación diseñada para ordenar las incompatibilidades acaba provocando el efecto contrario al deseado al reducir el número de profesores clínicos disponibles para formar a los futuros médicos.
Esta iniciativa se registra apenas unos días después de conocer que cinco jefes de servicio e investigadores de Son Espases, Son Llàtzer e Inca dirigirán las titulaciones del nuevo campus del CEU en Mallorca. Juan Manuel Buades, Bernardino Comas, Francesc Xavier Molina y María Victoria Ramis se incorporan al equipo liderado por Antonia Sampol para el estreno del curso en septiembre.
Escasez de profesionales
Més sostiene además que el problema resulta especialmente grave en un contexto de escasez estructural de profesionales sanitarios y de dificultades para captar y fidelizar médicos. La formación ecosoberanista entiende que impedir la participación docente de especialistas con experiencia asistencial repercute tanto en la calidad de la enseñanza como, a largo plazo, en la del propio sistema sanitario público.
La proposición va un paso más allá y acusa al Govern de situar a la universidad pública en una posición de desventaja respecto a las universidades privadas. Según recoge el texto registrado en el Parlament, estas limitaciones no se aplican de la misma manera en los centros privados, lo que, a juicio de Més, favorece que puedan captar profesorado mientras la UIB pierde capacidad docente. La formación recuerda además que estudiar Medicina en una universidad privada puede alcanzar los 150.000 euros, por lo que considera que reforzar la Facultad de Medicina pública es la única vía para garantizar una formación accesible y disponer de los profesionales que necesita Baleares.
A través de la iniciativa parlamentaria, Més reclama al Govern que revise y modifique la Instrucción 6/2024; que establezca mecanismos para compatibilizar la actividad asistencial en centros concertados sin ánimo de lucro con la docencia universitaria en la UIB; que garantice que el régimen de incompatibilidades no reduzca el profesorado clínico disponible; que impulse junto a la universidad una revisión normativa o interpretativa específica para proteger la docencia clínica pública; y que desarrolle la normativa necesaria para garantizar las plazas MIR de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UIB.
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