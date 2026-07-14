Mallorca no duerme: mínimas de 27 grados antes de un miércoles en alerta naranja

Mallorca ha vivido una de esas noches en las que abrir las ventanas apenas sirve de alivio. El calor no ha dado tregua durante la madrugada de este martes y numerosos puntos de la isla han amanecido con temperaturas mínimas propias de una jornada de pleno verano, según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El dato más elevado se ha registrado en Port de Pollença, donde el termómetro no ha bajado de los 27 grados durante toda la noche.

Hasta 26 ºC de mínima en cinco puntos de Mallorca

Tras Port de Pollença aparecen cinco estaciones que han marcado una mínima de 26 grados: Muro, el faro de Capdepera, Portopí, Banyalbufar y la Colònia de Sant Pere.

La situación tampoco ha sido mucho más llevadera en el Port de Sóller, el aeropuerto de Son Bonet, Pollença, Cabrera y Artà, donde la mínima se ha quedado en 25 ºC.

En total, once estaciones de la Aemet en Mallorca no han bajado de los 25 grados y otras once han registrado 24, entre ellas Sineu, Portocolom, el aeropuerto de Palma, Petra, Campos-Salines, sa Pobla, Son Servera, Santa Maria, Santanyí y los dos puntos de observación de Llucmajor.

Grandes diferencias incluso dentro de Palma

Los datos de la Aemet también muestran algunos contrastes entre zonas relativamente próximas. Así, mientras en Portopí, junto al paseo marítimo, la temperatura mínima ha sido de 26 grados, en el aeropuerto elm ercurio ha llegado a los 24 ºC, mientras que en la estación de Palma Universitat ha bajado hasta los 21 ºC.

En otros municipios del interior y del sur de la isla, las mínimas han sido ligeramente más bajas. Manacor, Sant Elm, Porreres y Binissalem han registrado 23 ºC; Calvià y Campos, 22 ºC; y Lluc, 20 ºC.

El valor más fresco de la relación publicada por la Aemet se ha producido en Escorca-Son Torrella, en plena Serra de Tramuntana, con una mínima de 18 ºC.

Mañana, Mallorca entra en alerta naranja

El calor nocturno es solo el preludio de una jornada especialmente complicada. Según la previsión de la Aemet, Mallorca estará este miércoles 15 de julio bajo alerta naranja por temperaturas máximas.

La previsión apunta a temperaturas extremadamente altas, especialmente en las zonas interiores de la isla. AEMET contempla durante este episodio valores que podrían aproximarse a los 40 ºC en puntos del interior de Mallorca.

Noticias relacionadas

El nivel naranja indica un peligro importante y supone un escalón más respecto al aviso amarillo activado durante este martes en el interior de la isla.