Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: "Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir"

Júlia Allès, madre de un niño con discapacidad, denuncia el pésimo servicio ofrecido el pasado jueves a su hijo por parte de la empresa Adelte, concesionaria encargada de la asistencia a personas con movilidad reducida (PMR), en el Aeropuerto de Palma. Esta madre tuvo que bajar a su hijo de 34kg en brazos del avión tras esperar una ayuda que no llegó y llegar una hora tarde a la visita médica por la cual acudían a la isla.

Cabe destacar, que desde el pasado 24 de mayo, la plantilla de la empresa Adelte se encuentra en conflicto con la entidad debido a las condiciones laborales y a falta de personal que provoca caos logístico en Son Sant Joan durante la temporada alta de turismo.

Tal y como ha declarado Allès: "Debíamos haber volado con el primer vuelo de la mañana, no obstante, con la niebla que había, no despegamos hasta las 9:15 am. Ya casi no llegábamos a la cita en Son Espases".

Sin embargo, esa no fue la única problemática que se encontró esta familia. Al aterrizar en el aeropuerto, las azafatas les informaron que debían esperar a la asistencia que se suponía que estaba en camino, pero al cabo de varios minutos, estas les confirmaron que el servicio quedó anulado.

Tras una espera de más de quince minutos, en un intento de no perder la cita en el hospital, la mujer tomó la decisión de bajar a su hijo del avión ella misma ante la negativa de la concesionaria. "Yo tenía la cita a las 9:40 horas en el hospital y ya eran al rededor de las 10 am. No podía perder más tiempo y al bajar, nos encontramos con la asistencia. A buenas horas llegaron", ha explicado la mujer.

En lugar del vehículo de asistencia, les acompañó una furgoneta con un elevador en la parte trasera.

La vuelta a Menorca: otra odisea

Pensando que lo peor ya había pasado, el servicio de asistencia a personas con movilidad reducida fue "un auténtico peligro".

"A la vuelta si que tuvimos asistencia, pero en una situación pésima. Nos llevaron en un camión obsoleto, el cual no tenía aire acondicionado con los 37 grados que había de temperatura. Parecía un horno. Además, el vehiculo se caló en el medio de la pista de rodaje de los aviones", ha completa la historia esta madre.

Finalmente, revela que ha puesto una queja formal al servicio PMR de Mallorca, sin embargo, afirma que no espera una "gran respuesta", sintiendo que la constestación por parte de la entidad será "echar balones fuera".