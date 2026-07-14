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Jorge Rodríguez, portavoz de Aemet en Baleares: "Llucmajor ha registrado la temperatura más alta del verano en Mallorca con 40,8 grados"

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que ese registro pueda superarse el jueves, cuando los termómetros podrían alcanzar los 41 grados en el interior de la isla

OLA DE CALOR EN PALMA

OLA DE CALOR EN PALMA / GUILLEM BOSCH

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Juan A. Moreno

Palma

Llucmajor ha registrado, hasta el momento, la temperatura más alta del verano en Mallorca. Así lo destaca el portavoz adjunto de Aemet Baleares, Jorge Rodríguez, quien precisa que el valor máximo alcanzado este año ha sido de 40,8 grados, medidos el pasado 9 de julio.

Ese registro, sin embargo, podría tener los días contados. Rodríguez avanza que el episodio de calor alcanzará su punto álgido este jueves, cuando en el interior de Mallorca "se podrían alcanzar hasta 41 grados", con máximas que oscilarán entre los 32 y los 41 grados.

El portavoz de Aemet explica que la evolución de las temperaturas será progresiva. "Este martes se pueden alcanzar hasta 37 grados en el interior de Mallorca", mientras que el miércoles "se podrían alcanzar hasta 39 grados en el interior y norte de Mallorca". El jueves llegará el momento de mayor intensidad de la ola de calor antes de que, a partir del sábado, comience un descenso térmico.

"El sábado entra viento flojo con intervalos de moderado del noreste y sí que se produce un descenso", señala Rodríguez, quien añade que esa bajada será "especialmente" apreciable en la mitad norte de la isla. De cara a la próxima semana, apunta que todavía existe incertidumbre en las previsiones, aunque "parece que se mantienen temperaturas ligeramente por encima de lo habitual, pero ya no se trataría de los valores que estamos hablando esta semana".

MALLORCA. Jorge P. Rodríguez, portavoz adjunto de Aemet en Balears

Jorge P. Rodríguez, portavoz adjunto de Aemet en Balears / CAROLINA AVILAR

Las noches más cálidas

Además de las altas temperaturas diurnas, Rodríguez pone el foco en las noches, cada vez más cálidas. Como ejemplo, destaca que este martes la zona costera de Palma ha registrado una mínima de 26,2 grados, lo que supone una noche tórrida.

"Que tengamos noches tropicales es algo bastante habitual", explica. De hecho, según los datos de Aemet, desde 2018 todos los días del mes de julio han registrado mínimas superiores a 20 grados en la estación de Palma-Portopí.

En cambio, las noches tórridas —aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados— siguen siendo menos frecuentes, aunque muestran una tendencia creciente. "La media son dos noches tórridas en cada mes de julio", indica Rodríguez, si bien precisa que "este 2026 llevamos tres", una cifra "ligeramente por encima de lo habitual, pero tampoco extraordinaria".

Riesgo de incendios

El portavoz adjunto de Aemet también recalca el riesgo de incendios forestales durante este episodio de calor. Según explica, para que se produzcan grandes incendios deben coincidir tres factores: temperaturas superiores a 30 grados, una humedad inferior al 30% y vientos de más de 30 kilómetros por hora, la conocida "regla del 30-30-30".

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En estos momentos, señala, el interior de Mallorca presenta un riesgo "muy alto", aunque subraya que "no es un riesgo extremo" porque "estos días no hay mucho viento y la humedad es alta". "No tenemos una humedad baja y, por lo tanto, el riesgo de incendio no es tan alto", concluye.

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