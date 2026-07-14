Inician la excavación de una nueva fosa de la Guerra Civil en Son Servera para buscar víctimas de la Batalla de Mallorca
Los trabajos se desarrollan en la fosa del Comellar Fondo, junto al Puig de Son Corb, donde podrían encontrarse combatientes fallecidos en 1936
El Govern ha iniciado los trabajos de excavación de la fosa del Comellar Fondo, en el municipio de Son Servera, con el objetivo de localizar, exhumar e identificar posibles víctimas de la Guerra Civil enterradas en este enclave. La actuación forma parte del V Plan de Fosas y se desarrolla junto al Puig de Son Corb, uno de los principales escenarios de la Batalla de Mallorca durante el verano de 1936.
La intervención da continuidad a las actuaciones iniciadas este año en Son Servera, donde el Ejecutivo autonómico ya llevó a cabo excavaciones en el cementerio municipal. Con esta nueva fase, el Govern prosigue la investigación de distintos espacios del municipio relacionados con los combates registrados en los primeros meses de la Guerra Civil.
La fosa se encuentra en una finca privada situada en las afueras del casco urbano y su posible existencia ha podido documentarse gracias a los testimonios orales recopilados durante las investigaciones históricas realizadas en el marco del IV Plan de Fosas. Según estos relatos, el lugar habría sido utilizado para enterrar a combatientes fallecidos en los enfrentamientos del Puig de Son Corb, aunque por el momento se desconoce tanto el número de víctimas como su identidad.
Los trabajos serán ejecutados por la unión temporal de empresas formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y ATICS, adjudicataria del servicio de excavación, exhumación e identificación del V Plan de Fosas. La actuación combinará labores arqueológicas y antropológicas especializadas. En una primera fase se realizarán sondeos para localizar la posible fosa y, si se confirma su existencia, se procederá a la exhumación de los restos humanos para su posterior estudio científico y genético.
El Govern ha destacado también la colaboración de los propietarios de la finca, Juana María Servera Frau y Juan Servera Frau, que han facilitado el acceso al terreno para hacer posible la intervención. Asimismo, Antoni Torrandell Truyol, cónyuge de la copropietaria, actúa como interlocutor con el equipo responsable de los trabajos para coordinar su desarrollo. Con esta nueva actuación, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil, con el objetivo de devolver sus restos a las familias y ofrecerles una sepultura digna.
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