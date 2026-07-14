El Consell encarga un nuevo estudio de carga al quedar desfasado el informe para fijar el tope de vehículos que podrán entrar en Mallorca

El Consell de Mallorca ha adjudicado a Movilidad & Transporte Asesores SL (MOVyTRANS) la redacción del estudio de capacidad de carga que permitirá fijar el tope a los coches y vehículos de alquiler que podrán entrar en la isla con al futura Ley de limitación. El primer estudio de carga encargado por la institución insular, con datos de 2023, ha quedado desfasado debido al tiempo transcurrido entre su publicación y la tramitación de la norma para regular la entrada de vehículos en la isla, por lo que el departamento de Movilidad de Fernando Rubio se ha visto obligado a elaborar un segundo que tendrá que ejecutarse en un plazo de tres meses para llegar a tiempo y poder tramitar la Ley en el Parlament.

Según han señalado desde el Consell a través de una nota de prensa, el informe es "una pieza clave" para el desarrollo de la futura normativa, que a día de hoy se encuentra en la Cámara autonómica, donde se tramitará por vía urgente con tal de que se apruebe antes de que acabe la legislatura, tal y como prometieron tanto desde el propio Consell como desde el Govern. El departamento de Movilidad trabaja a contrarreloj y con plazos muy ajustados para que la limitación pueda ser una realidad antes de que acabe la legislatura.

Fijar el límite

El estudio establecerá los criterios técnicos que servirán para fijar el número máximo de vehículos que podrán acceder a la isla a través de sus puertos, así como el límite de turismos de alquiler. Estos datos saldrán de la evolución y de la recopilación de datos de intensidad media diaria (IMD) de la red viaria de Mallorca, datos de Autoritat Portuària, de navieras, de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Govern.

La empresa adjudicataria, MOVyTRANS, fue la empresa que hizo el estudio de capacidad de carga para que el Consell d’Eivissa pudiera fijar su cupo de entrada de vehículos y a colaborado con otras administraciones públicas y entidades privadas de renombre, entre las que destacan: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, los ayuntamientos de Logroño y Zaragoza, y el Real Madrid, entre otros.

En declaraciones recogidas por el Consell, Rubio ha remarcado que "no hemos parado de trabajar para que, una vez aprobada la Ley por parte del Parlament, la regulación de entrada de vehículos pueda entrar en vigor inmediatamente". La intención de la institución insular es que la ley pueda aplicarse una vez esté aprobada sin la necesidad de elaborar un reglamento, el cual también deberá ser aprobado con posterioridad.

"Prueba de ello –ha añadido el conseller– es la adjudicación de este estudio de carga para tener los datos y fijar los topes de vehículos o los convenios con navieras y con la Autoritat Portuària, que firmaremos en los próximos meses. Estamos trabajando para reducir la saturación de nuestras carreteras y confiamos en que la Llei de regulació d’afluència de vehicles nos dé buenos resultados, como ha sucedido en Ibiza, que han conseguido reducir 35.000 coches en un solo año".

Los datos de este análisis permitirán comparar el estado actual de las carreteras de Mallorca con los resultados obtenidos en el primer estudio de carga realizado por el Consell de Mallorca. Aquel estudio determinaba que en 2023 entraron en la isla 379.628 vehículos, una cifra que representa un incremento del 108% respecto a los vehículos que llegaron en 2017. De hecho, ese año es considerado como el del inicio de la cogestión viaria y el número de vehículos que circularon por la isla fue de 834.263. Un dato que contrasta con los 956.660 coches que circularon en 2023 por las carreteras de Mallorca la semana punta del mes de agosto. Por ello, según este estudio, sobrarían entre 90.000 y 120.000 vehículos, si tomamos como referencia el año 2017.