¿Por qué hace tanto calor en Mallorca y cuándo empezará a remitir? Las claves de la ola que aún no ha tocado techo

Mallorca afronta los días más intensos de la actual ola de calor después de varias semanas marcadas por temperaturas muy elevadas. Sin embargo, aunque el calor ha sido una constante durante buena parte del inicio del verano, el episodio que afecta ahora a la isla no responde a las mismas condiciones meteorológicas que el de la semana pasada. El cambio en el origen de la masa de aire explica por qué estos días el ambiente resulta todavía más sofocante.

El portavoz adjunto de Aemet Baleares, Jorge Rodríguez, distingue dos situaciones meteorológicas completamente diferentes. La primera fue la que predominó durante la semana pasada, marcada por un "potente anticiclón". En ese escenario, el aire descendía desde las capas altas de la atmósfera y se calentaba al comprimirse, un proceso que Rodríguez compara con el funcionamiento de un compresor para inflar las ruedas de un coche o una bicicleta: "Al aumentar la presión, el aire se calienta".

"Era una situación más seca e incluso más llevadera. Aunque podíamos tener valores de temperatura bastante altos, era mucho más soportable", resume el portavoz de Aemet.

Aire africano, calima y humedad

La situación ha cambiado esta semana con la llegada de una masa de aire africano, acompañada de polvo en suspensión y de una mayor humedad. Esa combinación hace que la sensación térmica aumente y que el calor resulte mucho más agobiante, especialmente durante las horas centrales del día y por la noche.

"La masa de aire tan cálida viene acompañada de calima y tenemos además un ambiente húmedo", explica el portavoz de Aemet. La presencia de partículas en suspensión favorece además la formación de nubes bajas y contribuye a mantener esa sensación de bochorno.

Rodríguez recuerda que la actual situación forma parte de una ola de calor, aunque puntualiza que la duración definitiva del episodio solo podrá determinarse una vez finalice y se analicen los datos registrados, ya que la validación de este tipo de fenómenos se realiza siempre a posteriori siguiendo criterios climatológicos.

El jueves llegará el momento más crítico

Las previsiones apuntan a que el episodio de calor todavía no ha alcanzado su máxima intensidad. Este martes las temperaturas oscilarán entre los 31 y los 37 grados en Mallorca, mientras que el miércoles podrán llegar hasta los 39 grados en el interior y el norte de la isla.

El jueves será la jornada más calurosa, cuando los termómetros podrían alcanzar los 41 grados en el interior de Mallorca, con máximas que se moverán entre los 32 y los 41 grados.

Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. La del jueves al viernes será tropical en prácticamente toda la isla y, en amplias zonas próximas a la costa, incluso tórrida, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 22 y los 27 grados.

¿Cuándo llegará el alivio?

Tras varios días de calor extremo, la previsión es que el tiempo comience a cambiar durante el fin de semana. Según Rodríguez, el sábado entrará viento flojo del noreste, lo que favorecerá un descenso de las temperaturas, especialmente en la mitad norte de Mallorca.

No obstante, el portavoz de Aemet advierte de que ese descenso no supondrá el final del calor. Aunque las previsiones a medio plazo presentan todavía cierta incertidumbre, todo apunta a que durante la próxima semana las temperaturas continuarán ligeramente por encima de lo normal para esta época del año, aunque ya sin alcanzar los valores extremos previstos para estos días.

Así, Mallorca dejará atrás el momento más intenso de la ola de calor, pero el ambiente plenamente veraniego seguirá instalado en la isla durante los próximos días.