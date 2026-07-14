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Baleares lidera la confianza empresarial en España de cara al verano

Turistas en la calle Sant Miquel de Palma

Turistas en la calle Sant Miquel de Palma / Miguel Vicens

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EFE

Baleares lidera con una subida del 6,6 % la confianza empresarial en España en el tercer trimestre del año, en la temporada de verano, según datos del INE publicados este martes.

En España, la confianza empresarial sube un 3,2 % de cara al tercer trimestre, con un 23 % de empresas que espera que el verano sea favorable para su negocio, frente al 13,9 % que son pesimistas, de acuerdo con la estadística publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, repunta la confianza en la temporada estival, en particular para las empresas del transporte y la hostelería, después de que para el segundo trimestre se hundiera (-2,3 %) en un contexto en el que se había iniciado la guerra contra Irán y los precios de la energía comenzaron a escalar.

Los cinco sectores analizados aumentan la confianza respecto al trimestre anterior, con el del transporte y la hostelería a la cabeza (7,4 %).

Por tramo de asalariados, los cinco rangos analizados aumentan la confianza respecto al trimestre anterior, si bien el intervalo de empresas de menos de 10 asalariados registra el mayor aumento (4,3 %), mientras que el de 50 a 199 empleados es el que menos avanza (1,8 %).

El 13,8 % de los gestores de establecimientos empresariales considera que el empleo aumentará en el tercer trimestre, mientras que el 9,5 % cree que disminuirá.

Respecto a la evolución del nivel de precios, el 16,5 % prevé que subirá en el tercer trimestre, mientras que el 4,7 % estima que disminuirá.

Noticias relacionadas

La confianza empresarial aumenta en el tercer trimestre en todas las comunidades autónomas, con los mayores incrementos registrados en Baleares (6,6 %), Asturias (5,4 %) y Cantabria (4,9 %). 

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