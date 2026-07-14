‘Això és mel!’ o ‘A la fresca’: nuevos stickers con expresiones del catalán balear para aplicaciones de mensajería
El director general de cultura, Llorenç Perelló, presentó ayer este nuevo proyecto, con el objetivo de "acercar frases típicas en lengua catalana a los más jóvenes"
El Instituto de Estudios Baleáricos (IEB) ha puesto en marcha una nueva iniciativa para acercar el patrimonio lingüístico de les Illes Balears a la ciudadanía. Este proyecto consiste en lanzar un paquete de pegatinas con frases hechas y expresiones propias de las cuatro islas: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Esta colección estará disponible tanto en formato digital, donde se podrán compartir a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, como en papel.
En total, la iniciativa reúne 35 pegatinas diferentes que contienen frases típicas del archipiélago balear. Algunas son refranes, mientras que otras corresponden a oraciones que se pueden utilizar en varios contextos conversacionales; pero prácticamente todas ellas son susceptibles de ser empleadas en cualquier diálogo en catalán estándar. Estas pegatinas tienen el objetivo de promover el uso social del catalán y darle visibilidad mediante el humor y la espontaneidad.
Estas pegatinas contienen las siguientes expresiones, todas ellas características del catalán hablado en Baleares: ‘Això és can Bum!’, ‘Més content que un gínjol’, ‘Això és mel!’, ‘Anam a fer un capfico?’, ‘Quin xubec!’, ‘Puja aquí dalt i veuràs la catedral’, ‘Qui no s’arrisca no pisca’, ‘Bona nit, caragol!’, ‘Estic a la gloria!’, ‘Mos deim coses’, ‘Ets més ase que fet d’encàrrec!’, ‘A la fresca’, ‘Com més serem, més riurem’, ‘A poc a poc i bona lletra’, ‘No vols brou? Tassa i mitja!’, ‘Això fa oi!’, ‘Tanmateix’ y ‘Quin doi!’.
El proyecto se dirige especialmente al público joven, puesto que la idea consiste en incorporar todas estas expresiones en las conversaciones del día a día de una manera natural y atractiva. En los últimos años, se ha comprobado que el uso de aplicaciones de mensajería instantánea entre los más pequeños, como WhatsApp, es cada vez mayor. Al mismo tiempo, los últimos estudios lingüísticos realizados en Mallorca revelan que el catalán está cada vez menos presente entre la población joven. Por tanto, esta iniciativa pretende que los jóvenes tengan un mayor conocimiento de la lengua catalana, mediante el uso de las herramientas tecnológicas más comunes.
No obstante, el carácter transversal que tienen estas expresiones indica que esta propuesta está pensada también para personas de todas las edades, aunque el principal objetivo sea influenciar a la gente jóven. Para el formato digital, las pegatinas se pueden descargar, de forma gratuita, a través de la web www.moulallengua.cat, donde cualquier usuario las puede incorporar en sus aplicaciones de mensajería para usarlas en las conversaciones cotidianas. Por su parte, la versión en papel estará disponible en los puestos que el IEB instalará en ferias, festivales y otros acontecimientos culturales. De este modo, estas expresiones ayudarán a fomentar el catalán en varios puntos del archipiélago balear.
Este proyecto fue presentado ayer en Ca’n Oleo por el director general de Cultura y vicepresidente del IEB, Llorenç Perelló, quien ha destacado que “la lengua también se transmite a través de los pequeños gestos cotidianos, como las conversaciones que mantenemos cada día en los teléfonos móviles”. Asimismo, ha asegurado que, con esta iniciativa, “queremos acercar las expresiones propias de las Illes Balears a nuevos espacios de uso, y especialmente, a los más jóvenes, para que lleguen a hacerlas suyas con naturalidad”.
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