Aena responde a Prohens sobre la masificación en Baleares: "No tenemos ninguna competencia en gestión turística, el Govern sí"

Aena ha respondido a las críticas lanzadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre el modelo de gestión aeroportuaria en Baleares y ha defendido tanto el sistema con el que opera la red aeroportuaria como las inversiones previstas en las islas. La respuesta llega apenas unos días después de que la alta dirección de la compañía mantuviera reuniones con el Consell de Ibiza y con la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) para abordar la ampliación de los aeropuertos de Palma e Ibiza. Entonces, la patronal de Baleares reclamó "mejorar la gestión" del aeropuerto de Palma para evitar la saturación en horas punta, un pronunciamiento que fue compartido por la presidenta y el propio PP balear a través de sus redes sociales, quienes vienen siendo desde hace meses muy críticos con el gestor aeroportuario, al que acusan de "ignorar las demandas de las instituciones" del archipiélago.

Fuentes de Aena y del Ministerio de Transportes señalan, en primer lugar, que el actual modelo aeroportuario "fue creado en 2014 con mayoría absoluta parlamentaria del PP" y sostienen que, desde entonces, "ha respondido con éxito a los retos del país y a las necesidades de movilidad de sus ciudadanos". Las mismas fuentes rechazan además la idea de que la empresa deba orientar su actuación en función de la estrategia turística del Govern. "Aena no es un poder público y no tiene ninguna competencia en la gestión turística de ninguno de los territorios en los que sus aeropuertos dan servicio", subrayan, a lo que añaden que "sí tiene competencias el gobierno de Prohens".

La compañía también se pronuncia sobre uno de los principales argumentos esgrimidos por el Govern, que vincula la ampliación de las infraestructuras aeroportuarias con un incremento de la presión turística.Según sostienen las fuentes consultadas, "la afluencia turística en los destinos no depende de la capacidad de los aeropuertos". A su juicio, los visitantes eligen un destino "en función de las plazas turísticas para pernoctar y de los servicios turísticos que promueven las autoridades locales y regionales", por lo que concluyen que "ningún turista viaja a un destino por su aeropuerto si no hay plazas y servicios turísticos que les dan servicio".

Desde Aena señalan además que su responsabilidad se limita a garantizar que las infraestructuras puedan absorber la demanda que marcan las administraciones competentes. "La responsabilidad de Aena es que los aeropuertos dispongan de la capacidad necesaria para atender la demanda definida por las instituciones públicas de cada territorio", explican. En esa línea, insisten en que "los aeropuertos, como otras infraestructuras, no pueden ser el limitador de la demanda", una cuestión que consideran especialmente relevante en un territorio insular. La empresa defiende igualmente que los aeropuertos prestan servicio no solo a los visitantes, sino también a los residentes. "Los aeropuertos de Aena dan servicio a todos los tipos de pasajeros, incluidos, por supuesto, los pasajeros locales, cuya movilidad, especialmente en las islas, es crítica", señalan.

En el plano económico, las fuentes consultadas responden también a las críticas sobre el papel de la compañía y destacan que "Aena es una empresa que se autofinancia, por lo que no recurre a los Presupuestos Generales del Estado para su funcionamiento". Por último, ponen en valor las inversiones previstas en Baleares. Según indican, la empresa está ultimando la remodelación integral del aeropuerto de Palma, una actuación que supera los 600 millones de euros, mientras que en los próximos cinco años prevé destinar más de 400 millones de euros a la mejora de las instalaciones de los aeropuertos de Menorca e Ibiza.

"Pedimos un cambio en la gestión"

La respuesta de Aena se produce después de que Prohens aprovechara las reuniones mantenidas la pasada semana entre los responsables de la compañía, el Consell de Ibiza y la CAEB para volver a reclamar un cambio en el modelo de gestión aeroportuaria. En un mensaje publicado en la red social X, la presidenta defendió que "Govern, consells, ajuntaments y ahora también los sectores económicos pedimos a Aena un cambio en la gestión aeroportuaria de nuestras islas que vaya alineado con la estrategia de contención turística de las Illes Balears".

En ese mismo mensaje, Prohens cargó además contra el Ejecutivo central al afirmar que "el Gobierno del PSOE no puede seguir tratando desde Aena nuestros aeropuertos únicamente como una caja recaudadora, pensando solo en aumentar el volumen de negocio con ampliaciones faraónicas y con una estrategia turística opuesta al consenso construido en las Illes Balears de contención, crecimiento en valor y no en volumen, sostenibilidad y bienestar de los ciudadanos".

En este contexto, hace aproximadamente un mes, en uno de los últimos plenos del Parlament antes del parón veraniego, la presidenta acusó directamete a Aena de ser la culpable de la masificación turística de Baleares, criticando que "en la contención turística estamos alineadas todas las instituciones menos una: el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestor insaciable de Aena".