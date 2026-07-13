En Palma se pagan 890 euros al mes por un estudio de 22 metros cuadrados

La escasísima oferta de pisos en alquiler por menos de 1.000 euros al mes que aparece en Mallorca puede resultar descorazonadora para muchos residentes, pero alcanza niveles desesperantes cuando se trata de familias con hijos, dado que por debajo de ese precio lo que aparece fundamentalmente en las webs inmobiliarias son viviendas que apenas alcanzan los 50 metros cuadrados, con un solo dormitorio, y en algunos casos solo como residencia de temporada.

Un repaso por la web de Idealista permite encontrar la oferta de un estudio de 22 metros cuadrados situado en el Rafal Vell de Palma por 890 euros mensuales, a los que hay que añadir 100 más si se quiere plaza de aparcamiento, con cama empotrada en la pared que hay que desplegar para convertir durante la noche la única estancia en dormitorio, y que dispone de espacio social para compartir comidas o cenas. Se trata de lo más barato que aparece en la capital de las islas.

La más económica

La oferta más económica de Mallorca parece en estos momentos en Sant Llorenç, con un estudio cuyas dimensiones se mueven entre los 22 y los 30 metros cuadrados dado que las que se señalan en diferentes partes del anuncio no coinciden. Se piden 700 euros mensuales pero con el matiz de añadir gastos fijos de 100 más por persona y especificar que es una residencia de temporada.

La oferta de alquileres de menos de 1.000 euros mensuales es casi inexistente en la isla / B. Ramón

Por 800 euros al mes aparece un estudio en el centro de Manacor, de 104 metros cuadrados pero especificando que solo 50 son útiles.

Por ese mismo precio aparece un apartamento de 40 metros cuadrados en Mancor de la Vall, señalando que cuenta con todos los servicios excepto luz y que no admiten mascotas.

También por 800 euros se ofrece un estudio de 40 metros cuadrados en Sant Llorenç, pero solo para estancias de temporada. En ese mismo municipio y por el mismo precio aparece un apartamento de 42 metros cuadrados, de nuevo para uso de temporada.

Dos habitaciones

Si se tienen hijos y se necesitan dos habitaciones, lo más económico que se encuentra en la citada web, por 850 euros al mes, es una casa prefabricada de solo 40 metros cuadrados y ubicada en una «zona boscosa» de Vilafranca.

Con dos dormitorios y menos de 1.000 euros, de Palma no aparece absolutamente nada en Idealista.