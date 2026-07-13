Los vecinos de Son Dameto denuncian el «deterioro» de la Atención Primaria: «Conseguir cita con el médico es desesperante»

La asociación de vecinos de Son Dameto ha denunciado el «deterioro» de la Atención Primaria en el centro de salud de Son Pisà, también llamado Doctora Teresa Piqué, y ha alertado de que las largas esperas para conseguir una cita con el médico de cabecera están empujando a muchos pacientes a acudir a los servicios de Urgencias. La entidad publicó hace unas semanas un texto en sus redes sociales, en el que aseguran que las quejas se han multiplicado entre los vecinos y reclaman al IB-Salut más medios humanos y materiales para reforzar la asistencia.

«La Atención Primaria en nuestro barrio está deteriorada y va camino del colapso. Casi todos nuestros vecinos han tenido algún problema para conseguir cita. Si tienes una bronquitis y te dan hora para dentro de dos semanas, acabas en Urgencias», afirma el presidente de la entidad, Xisco Bonnín. La asociación decidió hacer pública la situación en sus redes, según explica, después de recoger durante semanas numerosas quejas de vecinos en su local.

Insisten en que su crítica no se dirige a los profesionales sanitarios: «Los médicos son muy profesionales y nos atienden bien. El problema es la organización y la falta de recursos. No queremos resignarnos y quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo se deteriora la sanidad pública», añade Bonnín.

Según explican, uno de los principales problemas es el tiempo de espera para ser atendido por el médico de familia. Aseguran que conseguir una cita puede demorarse entre 20 y 30 días y que las analíticas también acumulan retrasos de alrededor de dos semanas.

Otro de los puntos que denuncian es el funcionamiento de la aplicación EspaiSalut, la plataforma digital para pacientes implantada este año por el IB-Salut. La asociación asegura que muchos vecinos, especialmente personas mayores, encuentran dificultades para acceder a la plataforma, por ejemplo por falta de certificado digital o PIN.

En todo caso, el vicepresidente de la entidad, Miguel Bestard, explica que incluso quienes consiguen acceder a la aplicación se quejan: «Después de responder todas las preguntas, cuando solicitas cita con el médico aparece el mensaje de que no hay disponibilidad y te remiten a Infosalut Connecta», señala.

Pero, según explica, llamar a este servicio tampoco resuelve el problema con rapidez. «A veces hay que esperar cerca de veinte minutos para que te cojan el teléfono y, cuando finalmente te atienden, la cita vuelve a ser para dentro de casi veinte días. Es desesperante», afirma.

La asociación asegura que estas dificultades terminan desviando pacientes hacia las urgencias de los hospitales. «La solución acaba siendo ir a urgencias, donde te atiende un médico de guardia que no conoce tu historial. Nosotros preferimos que nos vea nuestro médico de cabecera, el que nos conoce de toda la vida», sostiene Bestard.

Desde la asociación aseguran que hace unos meses ya se movilizaron, junto a otras asociaciones de Ponent, para evitar cambios en el servicio de urgencias nocturnas del centro de salud de Son Pisà. Aunque el IB-Salut les trasladó entonces que el dispositivo no se modificaría, continúan preocupados por la situación del centro.

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En todo caso, aseguran que los problemas que denuncian no son exclusivos de Son Pisà y apuntan a que las dificultades para acceder al médico de cabecera se repiten en otros centros de salud de Palma. «Nosotros denunciamos lo que viven nuestros vecinos, pero sabemos que ocurre en muchos otros barrios», concluye el presidente de la asociación de vecinos.